Глава Комитета по делам спорта МКС РК прокомментировал обыск казахстанских спортсменов в Австрии

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Глава Комитета по делам спорта МКС РК прокомментировал обыск казахстанских спортсменов в Австрии10.02.2017
  • Фото: www.sports.kz
Спорт  13:28
Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Ельсияр Канагатов прокомментировал обыск казахстанских спортсменов в Австрии, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Мы можем сказать, что это халатное отношение нашего врача. Есть определенные требования. Вы знаете, кроме запрещенных препаратов, есть и незапрещенные. Вы знаете, нашим спортсменам требуется восстановление, они тоже болеют. Препараты, которые не запрещены Всемирным антидопинговым агентством, естественно, вместе с врачами они используют. В данной ситуации я вижу, что был нарушен порядок утилизации отходов медикаментов", - сказал он на брифинге.

По его информации, в настоящее время наши спортсмены допущены к соревнованиям.

Как сообщалось ранее, австрийская полиция провела обыск гостиничных номеров делегации Казахстана в преддверии старта чемпионата мира в Хохфильцене. По сообщениям СМИ, обыск прошел после обнаружения выброшенной коробки с подозрительными препаратами, которая, предположительно, принадлежит казахстанцам.

Между тем генеральный секретарь Федерации биатлона Казахстана Манас Уссенов, комментируя ситуацию, заявил, что казахстанские биатлонисты не принимают допинг.

"23 января на одной из заправок города Инцель (недалеко от Рупольдинга) была обнаружена коробка с отходами медикаментов и аккредитацией врача нашей команды. Это и стало причиной вчерашнего обыска в нашей команде. Полиция явилась в отель, где проживает наша команда, и произвела обыск в комнатах. Также австрийская НАДА провела допинг-тесты у всех спортсменов и анализы на ДНК. Мы ждем их результатов и верим в чистоту наших спортсменов", - заявил Уссенов.

"Запрещенных препаратов, по моей информации, там не было, а на все медикаменты, которые у нас в команде используются, есть разрешенные документы. То же самое касается и обнаруженных при обыске вчера препаратов. Наше отсутствие на церемонии открытия связано не с обыском, а с тем, что многие спортсмены только приехали с Универсиады в Алматы. Они пропустят сегодняшнюю смешанную эстафету. Атмосфера в команде нормальная, нервозности нет, так как все уверены в своей невиновности", - рассказал Уссенов.
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