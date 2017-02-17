Головкин провел тренировку для юного боксера

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Youtube-канал The Fight Game опубликовал видео с участием Геннадия Головкина, на котором казахстанский боксер исполняет роль тренера.
"Головкин учит Джесси, как делать невероятно сложные упражнения на подбородок", - гласит подпись к видео, передает Kazakhstan Today.
По мнению многих журналистов, именно подбородок казахстанца, позволяющий выдерживать мощные удары соперников, является одним из его главных преимуществ, пишет Sports.kz
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Также отмечается, что Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперник - американец Дэниэл Джейкобс.
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