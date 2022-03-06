Казахстан сравнял счет в матче с Норвегией в Кубке Дэвиса

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АЛМАТЫ. 5 МАРТА - В Осло состоялся второй матч между сборными Казахстана и Норвегии в квалификации Кубка Дэвиса, сообщает Sports.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстанский теннисист Александр Бублик (32-е место в рейтинге ATP) встретился с норвежцем Виктором Дурасовичем (321-е). В этом матче казахстанец одержал победу в двух сетах - 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте чуть больше часа.

Таким образом, счет в противостоянии Казахстана и Норвегии стал 1:1. Напомним, в первом матче Казахстан уступил: Михаил Кукушкин (160-е место в рейтинге ATP) в двух сетах уступил норвежцу Касперу Рууду (8-е) - 1:6, 4:6. В третьем матче встретятся Александр Бублик и Каспер Рууд.