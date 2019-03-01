Казахстанский боксер отправил соперника в нокдаун и выиграл свой первый титульный бой

Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (8-0, 7 КО) провел свой девятый бой на профи-ринге, на котором отправил соперника в нокдаун, передает Kazakhstan Today.





Как сообщает Sports.kz , его соперником был американец Джамар Фримэн (15-6-2, 8 КО). Поединок проходил в развлекательном комплексе The Joint в Лас-Вегасе и был рассчитан на восемь раундов. Его итог - победа Нурсултанова единогласным решением судей, при этом во втором раунде он отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Мейирим одержал девятую победу в профессиональной карьере и выиграл "юниорский" пояс чемпиона NABF в среднем весе. Фримэн потерпел седьмое поражение в профи.





Отметим, что Нурсултанова хвалят многие зарубежные СМИ. Например, журналист ThaBoxingVoice.com Шон Зиттел даже сравнивал его с более именитым соотечественником - Геннадием Головкиным.





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