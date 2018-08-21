Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - Мужская сборная Казахстана по футзалу одержала вторую победу на студенческом чемпионате мира, проходящем в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Она обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0, сообщает информационно-спортивный хаб.

Игра проходила в Almaty Arena при поддержке многочисленных болельщиков. Счет в матче был открыт на 18-й минуте, после красивого гола Владислава Черномордова, а во втором тайме на 14-й минуте счёт удвоил Арнольд Кнауб.

"Сегодня сложно было психологически. Не то что недооценили, думали, что уверенно победим. Соперники оказали достойное сопротивление, они были физически сильными. Хорошо, что победили, главное взяли три очка", - говорит игрок Казахстана Владислав Черномордов.

Перед этой встречей между собой также играли женские сборные Казахстана и Новой Зеландии. В интересной и напряженной игре победу отпраздновали гости со счётом 5:3. В составе нашей сборной дважды отличилась Алия Садвакасова, а один мяч забила Камал Кудайбергенова.

"Мы очень хотели выиграть и показали равную игру. Но под конец подустали и уступили им в физическом плане. Все соперники сильные, теперь предстоит тяжелый матч с Португалией, постараемся выиграть", - прокомментировала игру казахстанка Зулейра Абишева.

Добавим, что чемпионат мира закончится 26 августа. Игры проходят в ледовых комплексах Almaty Arena и Halyk Arena. В них участвуют 16 мужских и 9 женских сборных команд. Завтра, в 16.00, женская сборная Казахстана встретится с Португалией, а мужская в 20.00 с Болгарией. Оба матча состоятся в Almaty Arena.

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