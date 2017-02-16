НОК и Союз биатлонистов заявили о нарушении прав казахстанских спортсменов в Австирии

Хохфильцен. 16 февраля. Kazakhstan Today - Национальный Олимпийский комитет (НОК) и Союз биатлонистов Казахстана (СБК) выступили с совместным заявлением об отрицательных результатах допинг-тестов казахстанских спортсменов в Хохфильцене (Австрия), передает корреспондент агентства.

Накануне в Хохфильцене состоялась экстренная совместная пресс-конференция Международного союза биатлонистов (IBU), Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан и Союза биатлонистов Казахстана о результатах анализа допинг-проб казахстанских биатлонистов. Были обнародованы результаты анализов допинг-проб спортсменов, а также сделан ряд заявлений в отношении инцидента с казахстанской национальной сборной по биатлону, произошедшего 8 февраля накануне Чемпионата Мира IBU в Хохфильцене.

"Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан совместно с Союзом биатлонистов Казахстана подтвердили, что 10 казахстанских биатлонистов были задержаны Австрийской криминальной полицией в Хохфильцене (Австрия) 8 февраля текущего года. Впоследствии все 10 спортсменов были освобождены без предъявления обвинений. Кроме того, следуя установленным правилам и процедурам Всемирного антидопингового агентства (WADA), все спортсмены казахстанской национальной сборной по биатлону во внесоревновательном порядке, прошли дополнительное допинг-тестирование. Анализ допинг-проб всех казахстанских биатлонистов показал отрицательный результат", - указывается в заявлении.

Как заявляют спортивные организации, "данный результат был очевиден и ожидаем, поскольку борьба с допингом во всех её формах и защита чистых спортсменов остаются одними из главных приоритетов для Национального Олимпийского Комитета, Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Союза биатлонистов Казахстана".

При этом отмечается что, несмотря на полную поддержку австрийских властей и IBU в проведении мероприятий по обнаружению допинга и пресечению любых попыток его применения, такие мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с международными стандартами, уважая неотъемлемые права спортсменов, а также принимая во внимание Презумпцию невиновности всех вовлеченных спортсменов.

"С сожалением вынуждены констатировать, что установленные правила были проигнорированы, вследствие чего были нарушены права казахстанских спортсменов. В частности, все члены национальной сборной по биатлону подверглись длительному, непрерывному допросу до 5 часов утра накануне соревнований, принудительному допинг-тестированию с нарушениями процедур, изъятию персональных средств коммуникации, телефонов, компьютеров, содержащих в том числе частную информацию, а также обыску и другим оперативно-розыскным мероприятиям во время тренировочного процесса. Это чрезмерное давление и некоторые непрофессиональные действия процессуального характера со стороны органов австрийской полиции привели к усталости и сильнейшему стрессу спортсменов, что в значительной степени ограничило возможность выступления казахстанской команды в полную силу своих возможностей в смешанной эстафете на следующий день после длительных процедур допросов", - подчеркивается в документе.

Авторы заявления призывают австрийские власти и Международный Союз биатлонистов (IBU) провести расследование данного инцидента, а также надеются, что подобного отношения к казахстанским спортсменам удастся избежать в будущем.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что Международный Союз биатлонистов IBU признает невиновность всех казахстанских биатлонистов, но также обеспокоены тем фактом, что данный инцидент может влиять на репутацию наших спортсменов, оставляя их связанными с дальнейшим исследованием медикаментов, изъятых австрийской полицией 8 февраля при обыске в номерах нашей сборной. Во избежание сомнений, следует особо отметить, что продолжение исследований медикаментов никак не связано с нашими спортсменами, которые не только доказали свою невиновность, но и заплатили высокую цену, пожертвовав результатами своих выступлений ради правил, призванных защищать чистых спортсменов, не получив возможность полностью реализовать свой спортивный потенциал. Национальный Олимпийский комитет Казахстана вместе с Союзом Биатлонистов Казахстана продолжат тесное взаимодействие со всеми вовлеченными сторонами, а также воздержатся от дальнейших комментариев по данному инциденту до тех пор, пока не станут известны результаты исследования изъятых медикаментов у казахстанской сборной по биатлону. Необходимо отметить, что запрещенных WADA субстанций не обнаружено в изъятых медикаментах, а на применение их имеются соответствующие предписания врачей", - говорится в заявлении.

Напомним, австрийская полиция провела обыск гостиничных номеров делегации Казахстана в преддверии старта чемпионата мира в Хохфильцене. По сообщениям СМИ, обыск прошел после обнаружения выброшенной коробки с подозрительными препаратами, которая, предположительно, принадлежит казахстанцам.

10 февраля председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Ельсияр Канагатов прокомментировал обыск казахстанских спортсменов в Австрии. "Мы можем сказать, что это халатное отношение нашего врача. Есть определенные требования. Вы знаете, кроме запрещенных препаратов, есть и незапрещенные. Вы знаете, нашим спортсменам требуется восстановление, они тоже болеют. Препараты, которые не запрещены Всемирным антидопинговым агентством, естественно, вместе с врачами они используют. В данной ситуации я вижу, что был нарушен порядок утилизации отходов медикаментов", - сказал он на брифинге.

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