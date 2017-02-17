Астана. 16 февраль. Kazakhstan Today - Организаторов лотерей в Казахстане обязали отчислять 10% прибыли на развитие спорта, сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на расширенном заседании коллегии ведомства.

"В прошлом году мы впервые на законодательном уровне привлекли к поддержке развития массового спорта прибыльные игровые бизнес-проекты. Принятый в прошлом году закон "О лотерее и лотерейной деятельности" предусматривает нормы по ежеквартальным отчислениям операторам лотереи на развитие массового спорта не менее 10% средств от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов и призовым фондом", - сказал Мухамедиулы, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировали в пресс-службе Минкультуры и спорта, на сегодняшний день в Казахстане функционирует свыше 11 тыс. спортивных сооружений. Ежегодно посредством софинансирования и государственно-частного партнерства ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. За последние два года запущено в работу 18 объектов. Действует 450 детско-юношеских спортивных школ, 12 спортивных клубов для лиц с ограниченными возможностями, 569 детско-подростковых клубов.

Также сообщается, что в рамках пропаганды здорового образа жизни по стране ежегодно проводится свыше 40 тыс. спортивно-массовых мероприятий с общим охватом около 5 млн человек.

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