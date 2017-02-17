Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 февраля 2017
  • 04
  • :
  • 55
Все области
Туман
днем 10º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

Организаторов лотерей в Казахстане обязали отчислять 10% прибыли на развитие спорта16.02.2017
Спорт  21:25

Астана. 16 февраль. Kazakhstan Today - Организаторов лотерей в Казахстане обязали отчислять 10% прибыли на развитие спорта, сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на расширенном заседании коллегии ведомства.

"В прошлом году мы впервые на законодательном уровне привлекли к поддержке развития массового спорта прибыльные игровые бизнес-проекты. Принятый в прошлом году закон "О лотерее и лотерейной деятельности" предусматривает нормы по ежеквартальным отчислениям операторам лотереи на развитие массового спорта не менее 10% средств от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов и призовым фондом", - сказал Мухамедиулы, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировали в пресс-службе Минкультуры и спорта, на сегодняшний день в Казахстане функционирует свыше 11 тыс. спортивных сооружений. Ежегодно посредством софинансирования и государственно-частного партнерства ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. За последние два года запущено в работу 18 объектов. Действует 450 детско-юношеских спортивных школ, 12 спортивных клубов для лиц с ограниченными возможностями, 569 детско-подростковых клубов.

Также сообщается, что в рамках пропаганды здорового образа жизни по стране ежегодно проводится свыше 40 тыс. спортивно-массовых мероприятий с общим охватом около 5 млн человек.
Просмотров: 2767
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   спорт
16.02.2017   21:25
Организаторов лотерей в Казахстане обязали отчислять 10% прибыли на развитие спорта
16.02.2017   17:31
Фото: www.sports.kz
НОК и Союз биатлонистов заявили о нарушении прав казахстанских спортсменов в Австрии
16.02.2017   08:57
Фото: www.sports.kz
Всемирное антидопинговое агентство письменно подтвердило чистоту проб казахстанских биатлонистов
14.02.2017   15:48
Фото: http://www.sports.kz
Абраев покинул пост вице-президента Федерации футбола Казахстана
14.02.2017   15:11
Фото: www.sports.kz
Допинг-пробы казахстанских биатлонистов отрицательные
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика