Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу

Москва. 15 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев накануне принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве, передает Kazakhstan Today.
"Нурсултан Назарбаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе "Лужники" в Москве", - сообщила пресс-служба Акорды.
По завершении церемонии открытия состоялся первый футбольный матч финальной стадии чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии.
Финальная стадия чемпионата мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. В турнире принимают участие 32 национальные сборные. Матчи между командами состоятся на 12 стадионах в 11 городах Российской Федерации.
Напомним, что матч Россия - Саудовская Аравия завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев Чемпионата.
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