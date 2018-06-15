Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу

Москва. 15 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев накануне принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве, передает Kazakhstan Today.

"Нурсултан Назарбаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе "Лужники" в Москве", - сообщила пресс-служба Акорды.

По завершении церемонии открытия состоялся первый футбольный матч финальной стадии чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии.

Финальная стадия чемпионата мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. В турнире принимают участие 32 национальные сборные. Матчи между командами состоятся на 12 стадионах в 11 городах Российской Федерации.

Напомним, что матч Россия - Саудовская Аравия завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев Чемпионата.

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