Спортсмены из Алматы будут защищать честь страны на открытом чемпионате Европы по кекушинкай каратэ

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Спортсмены из Алматы будут защищать честь страны на открытом чемпионате Европы по кекушинкай каратэ07.04.2018
Спорт  11:36

Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - 4 спортсмена из Алматы будут представлять Казахстан на открытом чемпионате Европы по кекушинкай каратэ в направлении IFK, который пройдет 7-8 апреля в Армении в городе Ереван, передает Kazakhstan Today.

"В составе Казахстанской сборной по кекушинкай каратэ примут участие 4 спортсмена Республиканской Федерации по Fullcontakt karate, а именно члены сборной Алматы под руководством старшего тренера города Алматы Ахмадалиева Эркинбека Абдурахимовича и руководителя клуба - Посашкова Вадима Алексеевича", - сообщили в информационно-спортивном ХАБе.

В частности, честь нашей страны будут защищать алматинские спортсмены как, кандидат мастера спорта, чемпион Казахстана, Алматы и призер республиканских и международных турниров, Алижан Утегенов, кандидат мастера спорта, чемпион Казахстана, Алматы и призер республиканских и международных турниров Лев Фадеев, 7 кю. 1-й разряд, чемпионка Алматы, призер республиканских турниров Аружан Искакова и кандидат мастера спорта, чемпион Казахстана, Алматы и призер республиканских и международных турниров Аян Заманбек.
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