Караганда. 20 октября. Kazakhstan Today - Строительство ряда крупных спортивных объектов планируется начать в Караганде и области в 2019 году. Об этом на активе с участием руководства спортивных школ и представителей спортивной общественности сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Дмитрий Карпов, передает Kazakhstan Today.

На активе обсуждалось очередное Послание президента народу Казахстана, а также участники обозначили задачи на предстоящий год по их выполнению, сообщили в пресс-службе управления.

"В регионе функционируют около 3000 спортивных сооружений, из них более 1000 - в сельской местности. Успешно работают 19 физкультурно-оздоровительных комплексов, 40 спортивных школ, где дети занимаются бесплатно. Их количество с каждым годом увеличивается: в 2018-ом контингент составляет почти 29 000 человек. В феврале текущего года введен в эксплуатацию крытый плавательный бассейн в Абае. В Караганде на внебюджетные средства завершено строительство раскаточного катка, в этом году сдан в эксплуатацию спортивный комплекс "Аманат-Арена". На Юго-Востоке появился спортивно-оздоровительный центр кекушинкай каратэ, который пользуется большой популярностью и не вмещает всех желающих заниматься спортом. Поэтому к 2022 году, в рамках реализации программы "Рухани жангыру", в разных районах Караганды будет построено еще 11 таких центров, в которых бесплатно станут заниматься более 1100 детей из социально незащищенных слоев населения", - проинформировал на собрании Дмитрий Карпов.

Он также отметил, что на данный момент в области функционирует 231 спортивная площадка и 199 многофункциональных кортов. Только в этом году в регионе установлены 19 спортивных площадок и 23 многофункциональных кортов. В частности, в поселках Нура и Ботакара этим летом в рамках проекта "Спортивный караван", который реализуется по программе "Рухани жангыру", были установлены спортивные площадки Street Workout. Их презентацию провела команда из Астаны, в которой был чемпион мира по этому виду спорта. Такая подача вызвала большой интерес у юных сельских жителей, которые уверенно заявили, что будут заниматься современным видом спорта или просто для себя.

Также, по информации пресс-службы, новые беговые дорожки, которые буквально недавно появились на стадионе спортивной школы Шетского района, стали хорошим подарком для любителей бега и здорового образа жизни в поселке Аксу-Аюлы. Отремонтирован стадион в Шахтинске, где тоже установлены новые беговые дорожки, корт, спортивная площадка и обновлено футбольное поле.

"В целях развития спортивной инфраструктуры на данный момент ведется строительство трех ФОКов за счет областного бюджета в Каркаралинске и Абае, где объекты будут сданы в 2019 году, и селе имени Сакена Сейфуллина Шетского района - строительство этого комплекса должно завершиться в ноябре текущего года. В Караганде в 2019 году начнется строительство 50-метрового бассейна, Центра борьбы. Планируется строительство ФОКов на внебюджетные средства в следующем году в Темиртау и на бюджетные деньги в 2019-2020 годах с плавательными бассейнами в Шахтинске и Жезказгане", - рассказал Карпов.

Вторым приоритетом в работе руководитель ведомства обозначил создание "безбарьерной среды" для лиц с ограниченными возможностями.

"В первую очередь должна быть обеспечена доступность наших спортивных объектов для занятий спортом инвалидам, обеспечение их спортивным инвентарем и увеличение финансирования для участия в спортивных соревнованиях различного ранга", - подчеркнул он.

Как отметили в пресс-службе, в рамках программы "Рухани жангыру" в 2019 году в регионе внедряется проект по развитию футбола для людей с церебральным параличом и другими неврологическими заболеваниями.

"Наша основная задача в этом направлении - вовлечь лиц с особыми возможностями в активную жизнь и помочь им осознать себя полноправными членами общества. Выполняя поручения главы государства и расширяя горизонты планирования, мы вовлекаем все большее количество людей в спортивное сообщество, тем самым отвлекая наших детей и молодежь от пагубного воздействия негативных явлений. Физическая культура и спорт должны стать ежедневной потребностью каждого гражданина, так как это основа формирования будущей здоровой нации нашей страны", - подчеркнул Дмитрий Карпов.

В ходе собрания об основных целях нынешнего Послания также подробно рассказала член Политсовета филиала партии "Нур Отан" имени Казыбек би Жибек Камали. Спикер подчеркнула, что одним из приоритетов президент обозначил доступность массового спорта и физкультуры, которые обеспечиваются наличием спортивной инфраструктуры, в частности физкультурно-оздоровительными комплексами и спортивными площадками. Глава государства поручил правительству и акимам построить не менее 100 ФОКов, а также эффективно использовать имеющиеся спортивные сооружения, особенно при школах, обустраивать дворы, парки, скверы для занятий физкультурой и спортом.

Также о приоритетных задачах на ближайшее время в свете послания президента на активе рассказали руководитель Областной школы-интерната для одаренных в спорте детей имени Алии Молдагуловой Ерден Халилин и директор спортивной школы легкой атлетики Нурлан Тусупов. Свое мнение о предстоящих реформах высказал молодой спортсмен Аблайхан Жусупов.

"Масштабные задачи, поставленные Лидером нации, откроют перед нашим народом новые горизонты, но прежде предстоит большая работа. Необходимо повсеместно провести разъяснительную работу, организовать обсуждения послания в коллективах с участием спикеров из числа депутатов маслихатов, членов партии "Нур Отан", выступления в СМИ первых руководителей, ведущих тренеров и спортсменов. Прошу вас, уважаемые коллеги, провести эту работу", - завершил встречу Дмитрий Карпов.

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