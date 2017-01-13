Тренеры и родители четырех спортшкол Алматы не согласны с их передачей в городские спортивные федерации

Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - Тренеры и родители четырех спортивных школ Алматы (СДЮШОР № 3, СДЮШОР №4, СДЮШОР №10, ДЮСШ №15) не согласны с передачей этих детских учреждений в городские спортивные федерации.

Письмо по этому поводу тренеры и родители написали руководителю Управления физической культуры и спорта Алматы Абилу Донбаеву и акиму города Бауыржану Байбеку, передает Kazakhstan Today.

"Просим Вас рассмотреть наше обращение и принять по нему соответствующее решение. 27 декабря 2016 года на общем собрании тренеров СДЮШОР №3, СДЮШОР №4, СДЮШОР №10 и ДЮСШ №15 с руководством Управления физической культуры и спорта города Алматы было объявлено о предстоящей передаче этих школ в соответствующие городские спортивные федерации. Реальность последних лет показала, что большинство из этих федераций не имеют собственных помещений для занятий спортом, средств на приобретение инвентаря и оборудования, а также не имеет квалифицированных борцовских ковров. В основном они занимаются коммерческими проектами и те денежные средства, которые им выделяют спонсоры, расходуются не на поддержку спортсменов и тренеров, а на цели, не имеющие к спорту никакого отношения. Передача спортивных школ им практически погубит наиболее популярные у населения, но не элитарные виды спорта, такие как бокс, борьба, штанга, ввиду занятия ими детей из малообеспеченных, неполных и неблагополучных семей на безвозмездной основе. Считаем, что более рациональное решение этого вопроса находится в компетенции городской общественной конфедерации олимпийских видов спорта и силовых единоборств, как подразделения существующей республиканской конфедерации и Олимпийского комитета Республики Казахстан. Председателем такой городской конфедерации обязательно должен быть аким города Алматы и заместители председателя конфедерации по конкретным спортивным направлениям, за которыми закрепляются передаваемые спортивные школы и учреждения. Это позволит сохранить в условиях нехватки финансовых средств те спортивные дисциплины, которые всегда давали наибольшее количество призовых мест на различных международных соревнованиях и так любимы нашим народом", - говорится в письме.

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