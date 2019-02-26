В Алматы завершился чемпионат по художественной гимнастике с участием 5 зарубежных команд

Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - В спортивно-оздоровительном комплексе "Баганашил" завершился открытый чемпионат Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой "Алтын куз", передает Kazakhstan Today.





Сегодня в СК "Баганашил" прошел заключительный день открытого чемпионата по художественной гимнастике "Алтын куз". В программу соревнований были включены различные категории выступающих, дифференцированные по возрастным группам и уровню подготовки участниц. Так, открыли соревнования девочки 3-6 лет, среднее звено составили участницы возрастом 7-13 лет, а самыми старшими гимнастками была представлена категория кандидатов и мастеров спорта 14-18 лет. Внутри двух младших возрастных групп были выделены подкатегории "А", "В" и "С", в соответствии с уровнем подготовки гимнасток, что позволило максимально справедливо распределить награды.

График соревнований был очень напряженным: работа продолжалась три дня подряд с 08.00 до 21.00, без перерывов. Несмотря на такой бешеный темп, чемпионат прошел на достаточно высоком уровне, все гости остались довольны. Важно отметить, что, хотя чемпионат впервые был проведен со статусом "открытого", к нам приехало несколько сотен участниц из 5 разных стран. Это говорит о том, что обстановка и условия проведения соревнований соответствует международным критериям, а сам чемпионат - отличная возможность "обкатать" программу перед более крупными турнирами", - рассказала главный судья соревнований Ирина Устюгова.





По информации организаторов, Клуб художественной гимнастики Н. Кузнецовой планирует и дальше ежегодно проводить этот чемпионат и в перспективе присвоить ему статус Международного турнира. Наряду с "Алтын куз" школа традиционно проводит еще 3 крупных открытых чемпионата каждый год, где количество участниц доходит до 700-800 человек.





Чем больше таких соревнований проводится и чем большее количество гимнасток принимает в них участие, тем лучше. Таким образом девочки привыкают к большой площадке, набираются соревновательного опыта, учатся собираться перед выступлением. Прекрасно, что Павел Максимович Новиков предоставляет нам возможность проводить тренировочные занятия и соревнования в таком замечательном зале. Это очень сильно влияет на результаты, которые девочки в дальнейшем показывают на больших соревнованиях: чемпионатах Республики, Международных турнирах и соревнованиях мирового уровня", - отметила старший тренер Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой, главный секретарь соревнований Виктория Горбунова.





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