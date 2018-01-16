В Астане презентована форма сборной Казахстана для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - В Астане представлена форма олимпийской сборной Казахстана для участия в Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Sports.kz .

Это будут первые зимние Олимпийские игры, которые состоятся в Южной Корее, и третьи, вслед за Олимпиадами в Саппоро (1972) и Нагано (1998), проводимые в Азии. Ожидается, что на главных зимних стартах четырехлетия будет разыграно 102 комплекта медалей. Планируется, что в Олимпийских играх 2018 года примут участие около 2900 спортсменов, представляющих 95 Национальных олимпийских комитетов. Казахстанские спортсмены посоревнуются в 9 видах спорта. На данный момент в копилке казахстанцев имеются уже 33 путевки на Олимпиаду в Пхёнчхане, пишет портал.

Просмотров: 4045