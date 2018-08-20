Караганда. 20 августа. Kazakhstan Today - Масштабные спортивные состязания были организованы 18 августа в Карагандинской области в рамках празднования 350-летия великого мыслителя Бухар жырау Калкаманулы, передает Kazakhstan Today.

Участники соревновались в турнирах по национальным видам спорта: казакшакурес, асы ату, аударыспак, кокпар, аламанбайге и топ байге. Призами для победителей стали автомобили и квартира в Астане.

В турнире по казакшакурес участвовали борцы в весовых категориях от 60 до 90 килограммов, в аударыспак - в абсолютной весовой категория более 80 килограммов. Главным призом за победу в казахской национальной борьбе в категории до 70 килограммов был легковой автомобиль "ToyotaCamry 55". Он достался мастеру спорта международного класса по дзюдо, призеру многочисленных соревнованийи участнику сборной Казахстана по дзюдо Абылайхану Шаратову из села Умиткер Бухаржырауского района. Второе место занял Казбек Кабдыгалиев, третье - Зангар Марат.

"Сегодня все соперники были достойными. Но меня, наверное, поддержал дух нашего предка Бухар жырау, поэтому я стал лучшим", - прокомментировал свою победу 23-летний Абылайхан Шаратов.

В весовой категории до 90 килограммов победителям в турнире по борьбе казакшакурес стал Ерганат Молдагулов из поселка Ботакара Бухаржырауского района. Он также получил в подарок автомобиль "ToyotaCamry". Второе место завоевал Аян Курманбай, третье место -Мейрамбек Жанабай.

В состязании аударыспак (борьба на лошадях), в абсолютной весовой категории более 80 килограммов победителем стал Жанболат Тайжанов из Нуринского района.

"Соревнования по национальным видам спорта организованы в честь 350-летнего юбилея Бухар жырау Калкаманулы. Самый большой интерес вызывают борьба казакшакурес и скачки - топ и аламанбайге. На участие в топ байге заявки подали 20 человек, среди них есть представители России и Кыргызстана. Главный приз этих соревнований - однокомнатная квартира в Астане",- рассказал заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Рустам Кожабеков.

Первым к финишу в топ байге пришел скакун, принадлежащий Мейирхану Булгынову (Алматинская область, Талгарский район). На втором месте - скакун Алинура Назарбаева (Алматы), на третьем - Талгата Зайнулина (Караганда).

По итогам состязаний в аламанбайге, из 27 лошадей самым быстрым был скакун Нурлыбека Мухамедиярова (Караганда). Его владелец получил в подарок ключи от внедорожника "ToyotaPrado". Вторым к финишу пришел скакун Серика Тулкибаева (Карагандинская область, Бухаржырауский район), третьим - скакун Мейирхана Булгынова (Алматинская область, Талгарский район).

За второе место на скачках в качестве приза вручали квадроцикл, а за третье место - телевизоры.

"Мне очень нравится здесь, особенно увлекательно наблюдать за соревнованиями асык ату и байги. Лошади такие красивые и сильные. А еще я впервые вживую увидел игру кокпар, оказывается, это очень интересно", - поделился 12-летний гость праздника Арман из Павлодара.

В кокпаре участвовали 4 команды из Карагандинской области. Лучшей была признана команда Абайского района, победителям вручили денежный приз в 500 000 тенге. На втором месте оказалась команда Бухаржырауского района, на третьем месте - команда из Шетского района.

В асык ату состязались 27 участников 2003 и 2005 года рождения. Здесь главным призом был сертификат на 100 000 тенге, который достался победителю - Айсултану Боранбаю из Шетского района. Второе место завоевал Нурсултан Какенов из Шесткого района, третье - Адилхан Толегенов из Бухаржырауского района.

Все призы состязаний были предоставлены спонсорами, в качестве которых выступили владельцы крестьянских хозяйств и предприниматели Бухаржырауского района.

Напомним, в Карагандинской области 18 августа отметили 350-летний юбилей великого мыслителя Бухар жырау Калкаманулы. Народные гуляния прошли в специально установленном юрточном городке в 55 километрах от села Ботакара.

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