Встреча лидеров Национальных паралимпийских комитетов стран Центральной Азии прошла в Алматы

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Встреча лидеров Национальных паралимпийских комитетов стран Центральной Азии прошла в Алматы18.02.2017
Спорт  10:57

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы накануне прошла встреча лидеров Национальных паралимпийских комитетов Центрально-Азиатских стран по развитию Паралимпийского движения в Центральной Азии, сообщили в ОО "Паралимпийский национальный комитет РК".

В стартовом совещании по программе организационного развития "Программа развития возможностей организаций НПК" приняли участие представители высшего руководства Национальных паралимпийских комитетов стран Центрально-Азиатского региона: Ирана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Целью встречи является реализация договоренностей о развитии взаимного сотрудничества с НПК по развитию Паралимпийского движения в Центрально-Азиатском регионе, получение и изучение опыта других стран в развитии паралимпийского спорта, его организационного укрепления и расширения партнерства.

В комитете напомнили, что на недавних выборах на должность представителя Центральной Азии в исполнительном комитете Азиатского паралимпийского комитета был избран представитель Казахстана. Данное назначение стало знаковым событием для НПК Казахстана, так как это позволит в полную силу развивать паралимпийский спорт совместно с шестью странами Центрально-Азиатского региона, выводя его на более новый и прогрессивный уровень.

"Наш регион должен стать для других регионов и стран примером того, как взаимовыгодно и продуктивно страны могут сотрудничать друг с другом и совместно укреплять паралимпийский потенциал в каждой стране. Исторически и культурно наши страны очень близки. Наши общие корни помогут нам понять друг друга лучше и совместно двигаться к предстоящим победам в Пхенгчханге-2018 и Токио-2020", - отметил в своей приветственной речи президент НПК Кайрат Боранбаев.
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