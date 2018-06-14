Второй бой Головкина и "Канело" пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе

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Второй бой Головкина и "Канело" пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе14.06.2018
Спорт  09:37

Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - Второй бой боксеров Геннадия Головкина и Сауля Альвареса пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе, передает Kazakhstan Today.

Промоутер Альвареса (49-1-2, 34 КО) Оскар де ла Хойя сначала признал второй бой с Головкиным (38-0-1, 34 КО) в сентябре "мертвым", однако затем неожиданно объявил, что он все-таки состоится, сообщает Sports.kz.

"Я счастлив сообщить вам, что у нас будет бой 15 сентября! "Канело" - GGG II", - написал Де ла Хойя в твиттере.

Как информирует официальная группа GGG ВКонтакте, бой состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Изначально Головкин не хотел соглашаться на предложенные Golden Boy условия: 42,5% от общего дохода против 57,5% у "Канело", однако в итоге сторонам удалось найти компромисс.

Первый бой Головкина с Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года и завершился спорной ничьей, а сам Геннадий впоследствии назвал эту арену "местом преступления".
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