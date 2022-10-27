Олигополии породили огромное социальное неравенство - Токаев

Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая в Республиканском общественном штабе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил задачу демонополизации отечественной экономики.

Олигополии в нашей стране породили огромное социальное неравенство и системные проблемы в экономике. Деятельность монополий и приближенных к власти бизнесменов препятствовала развитию конкуренции, лишала добросовестных предпринимателей шанса на успех. В результате богатые богатели, а бедные становились еще беднее, теряя веру в государство", - высказался Токаев.

Поэтому, отметил он, перед государством стоит задача демонополизации отечественной экономики.

Токаев также подчеркнул, что "только равенство всех граждан перед законом укрепит веру людей в государство". Поэтому необходимо сформировать высокопрофессиональный, честный, неподкупный судейский корпус.

Будем искоренять чрезмерно репрессивный уклон в отправлении правосудия. Реформе подвергнется институт апелляции, расширятся категории дел, рассматриваемых судом присяжных. Судебное жюри будет наделено правом проверки каждого отмененного судебного акта. Мы наладим эффективное гражданское судопроизводство с использованием современных технологий и медиации. Повысим реальную состязательность между сторонами обвинения и защиты", - заверил глава государства.

Защита прав граждан и обеспечение их безопасности станут безусловным приоритетом правоохранительной деятельности, обещает президент.

Безвозвратно должны уйти в прошлое факты произвольного вмешательства в дела бизнеса и все другие формы злоупотребления полномочиями. Для этого в ближайшее время будет проведена ревизия уголовного и уголовно-процессуального законодательства", - сказал он.

По его словам, приоритетом будет реформа правоохранительной системы, "и особенно полиции, работа которой часто критикуется в обществе".

Деятельность правоохранительных органов будет перезагружена.

Борьба с коррупцией, как коррозией, разъедающей нашу страну, станет бескомпромиссной. Решительный заслон будет поставлен производству и распространению наркотиков, особенно синтетических. Правоохранительные органы сосредоточатся на тех преступлениях, от которых больше всего страдают граждане - семейно-бытовое насилие, наркопреступления, мошенничества, финансовые пирамиды. Мы создадим профессиональную и эффективную сервисную полицию", - заверил президент.

Так, по его словам, будет усилен прокурорский надзор над соблюдением правоохранительными органами конституционных прав и свобод граждан и предпринимателей. Расширится участие граждан в выработке решений по профилактике правонарушений и обеспечению правопорядка. Для предотвращения пыток будут предприняты новые конкретные меры. Также, по мнению президента, следует ужесточить наказания за семейно-бытовые преступления.

Также в своем выступлении Токаев высказался о модернизации армии и всего силового блока.

В условиях беспрецедентных внешних вызовов нам нужно обеспечить незыблемость государственного суверенитета и целостность страны. Это наш долг и священная обязанность перед прошлыми и будущими поколениями", - сказал он.

Глава государства пообещал, что военные будут обеспечены современным вооружением и техникой. Будет повышен престиж воинской службы и статус военнослужащих, укрепится имидж армии.

Военнослужащие станут символом казахстанского патриотизма. Будут приняты меры по развитию оборонно-промышленного комплекса, укреплению территориальной обороны, улучшению качества военного образования и слаженности войск, - добавил он.