Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - 900 тыс. тенге получили алматинцы с начала года за сообщения о фактах коррупции, сообщил руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Алматы Ержан Ибрагимов, передаёт корреспондент агенства.

Он уточнил, что размер вознаграждения зависит от тяжести совершенного преступления.

"Если это преступление небольшой тяжести, то оно поощряется в размере 40МРП. Если это преступление средней тяжести, то поощряется в размере 50 МРП. Если это тяжкое преступление, то 70 МРП. Особо тяжкое преступление поощряется в размере 100 МРП", - рассказал глава департамента на пресс-конференции 13 июня.

В частности, за прошедший период 2018 года в качестве вознаграждения было выплачено 900 тыс. тенге. За 2017 год лицам, сообщившим о факте коррупции, выплачено порядка 3 млн тенге.

"За прошедший период нами возбуждено уже 54 уголовных дела. Из них направлено уже порядка 40 дел в суд. Привлечено 18 лиц к уголовной ответственности. В рамках расследуемых дел нами направлены представления в порядке статьи 200 УПК РК. Для рассмотрения их в коллективах, для дальнейшего исключения фактов совершения коррупционных преступлений. Установлено 170 млн тенге ущерба, из которых 100% возмещены", - добавил Ибрагимов.

Кроме этого, на пресс-конференции стали известны результаты применения новой системы оплаты труда госслужащих.

"Важным результатом отчетного года стала разработка принципиально новой системы оплаты труда. Она предполагает дифференцированный подход к установлению размеров оклада. С начала года данная система в пилотном режиме применяется в Министерстве юстиции, в самом агентстве и в местных исполнительных органах. В двух регионах, это Астана и Мангистауская область, за счёт ее внедрения зарплата госслужащих выросла в 2-2,5 раза. За счёт новой системы оплаты труда сокращены диспропорции в окладах, работников центра и регионов с 70% до 10%. Безусловно, такие меры мотивируют интерес к государственной службе и укрепляют ее престиж. Если раньше количество претендентов на одно вакантное место не превышало двух человек, то теперь их число доходит до 20", - рассказал директор Департамента по связям с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин.

Он отметил, что повышение оплаты труда является одним из ключевых факторов минимизации коррупции в госаппарате.

"Через это прошли все развитые страны. В целом принятые меры способствовали повышению доверия граждан к антикоррупционной политике Казахстана", - указал Бердалин.

По его словам, международные эксперты также отметили значительное снижение уровня коррупции в стране. Так, в рейтинге Transparency International, неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру, Казахстан вошёл в зону более низкого уровня коррупции, впервые набрав 31 балл. Согласно рейтингу, прежде Казахстан занимал 131-е место, в течение года поднялся на девять позиций и занял 122-е место.

В заключение директор Департамента по связям с общественностью отметил, что в сравнении с 2016 годом коррупция снизилась на 18%.

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