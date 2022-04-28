В Акмолинской области прошел День призывника

КОКШЕТАУ. 27 АПРЕЛЯ - Сегодня из региона в ряды Вооруженных сил отправляется еще одна команда призывников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Местом проведения стал Флагшток областного центра, где наряду с будущими защитниками Отечества собрались их родные и близкие, члены военно-патриотических клубов, ветераны Вооруженных сил, а также студенческая молодежь города, сообщает управление внутренней политики.

С приветственным словом выступил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Наша армия отличается высоким уровнем боевой подготовки, качественным мобилизационным резервом, сетью национальных военных учебных заведений и необходимым материально - техническим обеспечением. Служба в рядах Вооруженных сил стала почетной обязанностью каждого казахстанца, нравственной школой патриотизма, основанной на героических традициях старших поколений. Желаю удачи молодым людям, отправляющимся исполнять свой воинский долг перед Родиной!" - отметил руководитель региона.

В ходе мероприятия благодарственными письмами акима Акмолинской области за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения был награжден ряд сотрудников департамента обороны, руководители военно-патриотических клубов, а также ветераны Вооруженных сил страны.

Также от имени руководителя области будущим защитникам родины вручены подарочные вещмешки с необходимым армейским набором.

Сегодняшний призыв считаю символичным, буквально через несколько дней наша страна будет отмечать 30-летие создания своих Вооруженных сил. Наши земляки достойно несут службу во всех подразделениях Вооруженных сил, опираясь на пример своих легендарных дедов", - поделился председатель Акмолинского областного филиала "Ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан" Жанат Ережепов.

К слову, порядка двух тысяч акмолинцев несут службу по защите Отечества в рядах Вооруженных сил, а также в высших военных учебных заведениях обучаются более 50 жителей региона.