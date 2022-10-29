Опубликована предвыборная программа Токаева

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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов рассказал о результатах аудиторских проверок на объектах квазигосударственного сектора и о мерах, которые принимает правительство для повышения прозрачности их деятельности.

В текущем году комитетом (внутреннего государственного аудита Министерства финансов. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) проведены аудиторские мероприятия на 6 объектах квазигоссектора, на которых выявлены нарушения бюджетного и иного законодательства на общую сумму 387,1 млрд тенге. Материалы аудита, в которых содержались признаки уголовных и административных правонарушений в действиях должностных лиц, переданы в правоохранительные органы", - сообщил Смаилов в ответе на депутатский запрос мажилисменов.

В то же время, подчеркнул премьер, с учетом объемов финансовых средств квазигосударственного сектора, а также специфики деятельности каждой организации в отдельности проведение полного аудита невозможно.

Смаилов сообщил, что в настоящее время правительство реализует план мероприятий, в числе которых совершенствование управления государственной собственностью, сокращение доли участия государства в экономике страны, классификация квазигосударственного сектора и улучшение корпоративного управления.

Субъекты квазигоссектора будут ранжированы на две основные группы: экономические (инфраструктурные и производственно-финансовые) и неэкономические (социальные, вспомогательные и научно-исследовательские)", - написал Смаилов.

С 2024 года в парламент будет представляться Национальный доклад по управлению государственными активами.

В субъектах квазигоссектора будут создаваться общественные советы (включая АО "ФНБ "Самрук-Казына") с участием представителей общественности. Они будут следить за планом развития, стратегическими и финансовыми документами, исполнением годового бюджета, финансовыми отчетами и др.

Также, по слова Смаилова, на сайтах реестра госимущества, а также в депозитарий финансовой отчетности размещаются данные о структурах компаний, результатах финансовой деятельности, выплачиваемых дивидендах и других аспектах деятельности юридических лиц с участием государства.

Для дальнейшего обеспечения информационной открытости квазигосударственного сектора (...) предусматривается поэтапный переход на консолидированную финансовую отчетность. Важным законодательным изменением станет внедрение активного вовлечения парламента в вопросы деятельности квазигоссектора. Данная отчетность будет готовиться ежегодно. Принимаемые меры позволят повысить прозрачность, открытость, подотчетность деятельности субъектов квазигосударственного сектора", - подчеркнул премьер-министр.