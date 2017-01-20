Абдыкаликова вручила деятелям культуры государственные стипендии первого президента Казахстана

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова по поручению главы государства вручила государственные стипендии первого президента Республики Казахстан - лидера нации в области культуры за 2016 год, информирует пресс-служба Акорды.

Стипендии присуждаются ежегодно в целях государственной поддержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, а также особо одаренных молодых творческих работников за вклад в создание, сохранение и развитие культуры Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Открывая церемонию, Гульшара Абдыкаликова тепло поздравила присутствующих, отметив, что вручение государственных стипендий является признанием их ценного вклада в развитие казахстанской культуры.

Государственный секретарь подчеркнула, что самым важным событием 2016 года стало празднование 25-летия Независимости Республики Казахстан. Г.Абдыкаликова отметила, что праздничные мероприятия проводились в рамках Концепции празднования 25-летия Независимости "25 лет Единства и Созидания", утвержденной указом президента Казахстана. В целом мероприятия по празднованию юбилея независимости достигли своей цели, заключавшейся в дальнейшем укреплении государственности, единства народа и консолидации казахстанцев вокруг общенациональной идеи "Мангілік Ел".

75 деятелей литературы и искусства отмечены государственными стипендиями за вклад в развитие отечественной культуры. Среди стипендиатов такие мэтры, как Асанали Ашимов, Мырзатай Жолдасбеков, Сабит Досанов, Бибигуль Тулегенова, Владимир Толоконников и другие.

Государственная поддержка также оказана молодым дарованиям, в числе которых Ерлан Жунис, Мадина Баспаева, Таскын Жармухамед, Димаш Кудайбергенов и другие.

В ходе встречи Государственный секретарь подчеркнула, что в 2017 году исполняется 25 лет со дня принятия государственных символов РК - Флага и Герба. Также к другим важнейшим событиям относятся непостоянное членство в Совете безопасности ООН, специализированная международная выставка Астана "ЕХРО-2017", Всемирная зимняя Универсиада-2017.

В завершение встречи Г. Абдыкаликова выразила уверенность в том, что представители творческой интеллигенции внесут важный вклад в продвижение общенациональных ценностей "Мангілік Ел", дальнейшее развитие казахстанской культуры.

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