Айгуль Куспан назначена послом РК в Люксембурге, главой представительства при ЕС и в НАТО

Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - Айгуль Куспан назначена послом РК в Люксембурге, главой представительства при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству, передает Kazakhstan Today.
Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Куспан Айгуль Сайфоллаевна назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, главой Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству, сообщила пресс-служба Акорды.
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