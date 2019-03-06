Акция "Народный юрист" с 10 тыс. участников может войти в Книгу рекордов Гиннесса

Астана. 6 декабря. Kazakhstan Today - Почти 10 тыс. казахстанцев приняли участие в акции "Народный юрист", сообщили на брифинге в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции директор департамента антикоррупционной политики агентства Данияр Сабирбаев и заместитель директора филиала информационной системы "Параграф" Айгуль Кадырбаева, передает Kazakhstan Today.





Единовременная общереспубликанская акция "Народный юрист" прошла в 19 городах Казахстана: Астане, Алматы, Шымкенте, Туркестане, Караганде, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Уральске, Кызылорде, Кокшетау, Талдыкоргане, Актобе, Атырау, Актау, Таразе, Костанае, Павлодаре, Балхаше и Семипалатинске. Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи, отметили в пресс-службе АДГСПК.

Организаторами мероприятия выступили информационная система "Параграф", портал "Zakon.kz" и Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции. Эксперты и рядовые казахстанцы отметили безусловную пользу подобной акции.





Акцию поддержали лучшие правовые эксперты Казахстана, среди них известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, сотрудники юстиции, полиции, управления регистрации недвижимости и государственных органов. В целом 843 эксперта по всей стране провели бесплатную юридическую консультацию для населения.





Более 9,6 тыс. казахстанцев обратились к экспертам с совершенно разными, особо актуальными для них вопросами и проблемами. Больше всего вопросов было задано специалистам по земельным отношениям, судебным решениям и незаконным комиссиям банков. Также многих интересовали вопросы социальной защиты, бракоразводных процессов и субсидирования сельскохозяйственной продукции.





В этом году акция "Народный юрист" прошла в новом формате, не имеющем аналогов в мире. Организаторы подали заявку на включение мероприятия в "Книгу рекордов Гиннесса" в номинации "Самая большая одновременная бесплатная юридическая консультация населения".





Заявка принята и на данный момент находится на рассмотрении комитета Книги рекордов Гиннесса", - уточнили в ведомстве.





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