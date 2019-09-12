Кызылорда. 11 сентября. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области провел встречу с журналистами региона, передает Kazakhstan Today.

На встрече, организованной областным акиматом, глава региона Куанышбек Искаков пообщался с представителями местных СМИ. В беседе обсуждена роль СМИ в формировании общественного мнения, и журналисты высказали свои предложения, сообщила пресс-служба акима региона.

На сегодня специалистами соответствующих сфер реализуется Комплексный план социально-экономического развития региона на 2019-2022 годы, утвержденный правительством в июне этого года. Как известно, Кызылординская область в последние годы лидирует практически во всех ведущих отраслях по республике. Миссия представителей СМИ заключается в том, чтобы своевременно информировать население о проделанной работе и жизни региона", - отметили в акимате.

Аким области особо отметил, что в эпоху цифровых технологий быстро распространять качественную и надежную информацию сложно, но тем не менее журналисты земли Сыра никогда не снижали планку.

Вместе с тем в наше время есть журналисты, которые гонятся за сенсацией. Возросло число тех, кого больше волнует его личный имидж, а не содержание статьи. В казахском языке есть крылатая фраза "Сказанное слово, словно вылетевшая пуля". Поэтому нужно подробно раскрыть содержание публикации, чтобы было понятно каждому", - сказал глава региона.

На встрече выступили генеральный директор ТОО "Сыр медиа" А. Онгарбаев, и.о. директора телеканала "Qyzylorda" А. Касымова, собкор телеканала "Хабар24" Р. Тажибаева.

Главный редактор журнала "Алімсак" Н. Нурмаханов предложил организовать Координационный совет СМИ при акиме области, а корреспондент газеты "Тіршілік тынысы", молодой журналист Б. Ордабеков высказался об организации разовые стипендий главы региона для поддержки молодых журналистов.

По словам Искакова, "молодежь всегда должна быть движущей силой государства, в том числе молодежь нашей области всегда должна быть активной, находчивой и образованной". Отметив, что в этом деле важна поддержка старшего поколения, аким поручил руководителям ответственных ведомств подготовить соответствующий проект.

Мы не боимся сложностей, готовы работать сообща. Самое главное, публикация не должна приводить к панике общества", - сказал в завершение встречи Искаков.

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