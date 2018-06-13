Арестован бывший ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК (ВИДЕО)13.06.2018
Государство 17:16
Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - По подозрению в получении взятки в крупном размере арестован бывший ответственный секретарь Министерства иностранных дел А. Карашев, передает Kazakhstan Today.
"Национальным бюро по противодействию коррупции в получении взятки в крупном размере изобличен бывший ответственный секретарь Министерства иностранных дел А. Карашев", - сообщил официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.
Он сообщил, что, "занимая ответственную государственную должность, он покрывал противоправные действия руководителей подведомственной организации министерства С. Сакеновой, Б. Нурекенова и Г. Джумасановой".
"За это Карашев на системной основе получал от них незаконные вознаграждения, составившие свыше 10 млн тенге. В свою очередь, Сакенова, Нурекенов и Джумасанова, организовав преступную схему, получили свыше 20 млн тенге взяток от предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для Министерства и их беспрепятственную приемку", - сказал Жахин.
Всего к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц.
По информации Н. Жахина, с санкции суда Карашев и Нурекенов заключены под стражу. К Сакеновой применен домашний арест.