Атамкулов и Рогозин обсудили создание нового экологически безопасного космического ракетного комплекса "Байтерек"

Байконыр. 6 июня. Kazakhstan Today - Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов в рамках рабочей поездки на космодром Байконур встретился с генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, в ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации проекта по созданию нового экологически безопасного космического ракетного комплекса "Байтерек", привлечения инвестиций на комплекс "Байконур" и дальнейшего развития города Байконыра.

Также во встрече приняли участие специальный представитель президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" Серик Кожаниязов, глава администрации города Байконура Константин Бусыгин, и.о. первого заместителя генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Николай Севастьянов и другие работники космических ведомств сторон.

В рамках рабочей поездки Министром Бейбутом Атамкуловым также проведены переговоры с руководителями Европейского космического агентства и НАСА.

Как напомнили в ведомстве, основным совместным космическим проектом на космодроме Байконур является проект создания нового экологически безопасного КРК "Байтерек". На основании решений, принятых в ходе 5-го заседания МПК по комплексу "Байконур", казахстанской стороной в настоящее время приняты все 243 объекта на площадках 42, 43 и 45 космодрома Байконур.

Продолжается работа по подготовке к подписанию Протокола о внесении изменений в межправсоглашение о создании КРК "Байтерек", подписание которого позволит решить вопрос перевода проекта "Байтерек" на бюджетное финансирование. В настоящее время Стороны завершили внутригосударственные процедуры по подготовке данного Протокола к подписанию.

Одной из главных задач, предусмотренных Концепцией дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур" от 26 декабря 2016 года, является привлечение инвестиций на комплекс "Байконур".

Казахстанской стороной начата реализация инфраструктурных проектов в городе Байконыре, по модернизации систем водоснабжения, газификации, строительства жилья.

Для привлечения инвестиций на комплекс "Байконур" начата проработка возможностей сотрудничества на комплексе "Байконур" в трехстороннем формате: Казахстан - Россия - ОАЭ.

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