Бизнесу пора отвечать на проявленные со стороны государства заботу, внимание и поддержку - Назарбаев

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Бизнесу пора отвечать на проявленные со стороны государства заботу, внимание и поддержку - Назарбаев23.01.2017
Государство  13:59

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководством Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", информирует пресс-служба Акорды.

На встрече председатель президиума Тимур Кулибаев и председатель правления Аблай Мырзахметов проинформировали главу государства об итогах деятельности Национальной палаты за 2016 год, развитии бизнес-сообщества в республике, а также планах на предстоящий период, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана отметил, что правительство постоянно ведет целенаправленную работу по поддержке бизнеса.

"На систематической основе проводится работа по своевременному внесению изменений в законодательные акты, сокращено количество проверяющих организаций, отменены плановые проверки. Предприниматели активно участвуют в законодательном процессе, что должно способствовать увеличению доли бизнеса в ВВП страны", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также глава государства обратил внимание, что принимаемые государством меры для развития предпринимательства в стране должны обеспечить соответствующую отдачу со стороны бизнес-сообщества.

"Бизнесу пора отвечать на проявленные со стороны государства заботу, внимание и поддержку. Необходимо работать над постоянным привлечением граждан в сферу предпринимательства, наращиванием его доли в экономике страны", - отметил президент Казахстана.

Руководство палаты сообщило, что доля малого и среднего бизнеса в настоящее время занимает 25% от ВВП, в ней занято более 3 млн человек. В 2016 году произведено продукции на 11,2 трлн тенге, что на 6% больше в сравнении с 2015 годом.

"Совместно с Генеральной прокуратурой, депутатами парламента проводится работа по пересмотру санитарно-эпидемиологических требований в различных сферах деятельности малого и среднего бизнеса", - отметил А. Мырзахметов.

Также председатель правления подчеркнул, что по поручению главы государства была проведена ревизионная работы в разрешительной и контрольно-надзорной сфере, результатом которой стало значительное сокращение разрешительных документов и отмена плановых проверок.

Кроме того, руководством Национальной палаты было доложено о проводимой работе в части создания мобильных сервисов для оптимизации и эффективности работы отечественных предпринимателей.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
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