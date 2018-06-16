Благотворительный забег госслужащих проходит сегодня по всему Казахстану

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Благотворительный забег госслужащих проходит сегодня по всему Казахстану16.06.2018
Государство  13:49

Астана. 16 июня. Kazakhstan Today - Благотворительный забег прошел "Алга басу - движение вперед" с участием госслужащих, членов их семей и других казахстанцев проходит сегодня по всей республике, передает Kazakhstan Today.

Инициатором забега стало Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. Отличительной чертой мероприятия является единый старт по всей республике. Дистанция забега составляет 2,5 километра для мужчин и 1,5 километра для женщин, сообщили в пресс-службе АДГСПК РК.

Благотворительный забег организован при содействии Комитета спорта Министерства культуры и спорта, Министерства информации и коммуникации, областных акиматов, а также акиматов Астаны и Алматы, Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата Астаны и Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва.

Забег проводится совместно с Общественным фондом "Добровольное общество "Милосердие" в рамках социального проекта добрых дел государственных служащих. Его целью является не только привитие здорового образа жизни, но и оказание помощи детям с заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане, в рамках благотворительного проекта "Подари детям жизнь" ОФ "ДОМ".

Каждый участник забега на свое усмотрение определяет сумму денежных средств, которую он готов направить на счет Общественного фонда, возглавляемого общественным деятелем Аружан Саин. По предварительным подсчетам, участники направили на счет фонда более 11 млн тенге.
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