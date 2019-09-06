Более 10,7 тыс. оралманов стали гражданами РК в 2019 году

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - Более 10,7 тыс. этнических казахов стали гражданами РК в 2019 году, передает Kazakhstan Today.

С начала этого года гражданами Казахстана стали более 10,7 тыс. этнических казахов, вернувшихся на историческую родину из соседних стран. Большинство новых граждан прибыли в нашу республику из Узбекистана - 48,5%. Странами исхода также являются КНР - 36%, Монголия - 6,2%, Туркменистан - 5,4%, Российская Федерация - 1,1%, Иран - 0,5% и другие", - сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Прибывшие этнические казахи обосновались в основном в Акмолинской (27%), Мангистауской (14%) и Жамбылской (9%) областях, а также в Нур-Султане (8,9%) и Шымкенте (8,5%).

На сегодняшний день (с 1991 года) на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 307,3 тыс. семей, или 1,046 млн этнических казахов.

В Казахстане созданы благоприятные условия для получения гражданства в упрощенном порядке для этнических казахов, получивших статус оралмана. Этот статус действует в течение одного года. Продление статуса предусматривается исключительно для приобретения гражданства в упрощенном порядке при подаче заявления в течение шести месяцев со дня прекращения статуса оралмана на срок не более трех месяцев", - пояснил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ахмади Сарбасов.

Он отметил, что некоторые оралманы в течение предоставленного времени не приобрели казахстанское гражданство в упрощенном порядке и лишены такой возможности.

В связи с этим Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял решение дать возможность продлить статус таким оралманам в целях приобретения гражданства в упрощенном порядке до 31 декабря 2019 года. Таким образом, оралманы, не продлившие статус, могут обратиться в местные исполнительные органы, чтобы это сделать и подать документы в органы внутренних дел на получение казахстанского гражданства в упрощенном порядке", - добавил Сарбасов.

По состоянию на 26 августа текущего года в рамках акции по стране уже продлен статус оралмана 5789 этническим казахам, из которых 4909 подали документы на получение казахстанского гражданства.

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