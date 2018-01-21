Эксперт ОЭСР отметил значительные результаты Казахстана в борьбе с коррупцией в сфере оказания госуслуг

Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Алик Шпекбаев встретился с руководителем мониторинговой группы экспертов Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией ОЭСР Дмытро Котляром в рамках его визита в Астану, передает Kazakhstan Today.

Котляр прибыл в Астану для участия на заседании круглого стола на тему: "Актуальные вопросы имплементации антикоррупционных стандартов стран Организации экономического сотрудничества и развития: реалии и перспективы", сообщили в пресс-службе АДГСПК.

Стороны обсудили вопросы реализации рекомендаций Стамбульского плана и прогресс антикоррупционной политики, проводимой Казахстаном.

Шпекбаев отметил важность сотрудничества с экспертами ОЭСР в рамках Антикоррупционной сети и Стамбульского плана, подчеркнув, что проведение взаимных обзоров позволяет наиболее эффективно обмениваться опытом и внедрять передовые практики.

Руководитель группы экспертов ОЭСР заявил, что Казахстан активно принимает антикоррупционные инструменты и добился значительных результатов по итогам проведенной масштабной работы, особенно в сфере оказания государственных услуг. Он выразил мнение о целесообразности дальнейшего раскрытия потенциала этих инструментов и имплементации лучших практик и рекомендаций ОЭСР.

"Также отмечена нацеленность и систематичность принимаемых Казахстаном мер после пленарного заседания Антикоррупционной сети ОЭСР, где в сентябре прошлого года Агентством совместно с Верховным судом и рядом министерств представлен отчет по реализации рекомендаций третьего раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией", - информирует пресс-служба ведомства.

Во время своего выступления на заседании круглого стола Котляр подробно остановился на проводимых Казахстаном реформах.

По его мнению, позитивным действием в реализации антикоррупционной политики является подготовка первого Национального доклада о противодействии коррупции и проведение секторальных исследований в сфере противодействия коррупции.

Казахстан достиг значительного прогресса в реформировании государственной службы, приняв новые законы "О государственной службе", "О противодействии коррупции", "О государственных услугах", "Об общественных советах", "О доступе к информации" и Этический кодекс государственных служащих.

"В рамках презентации экспертом ОЭСР также отмечено, что в Казахстане перед законом все равны, неприкасаемых нет. Чиновники, уличенные в коррупции, невзирая на занимаемые должности и ранги, несут ответственность по всей строгости закона, о чем свидетельствует высокий уровень уголовного преследования за коррупционные преступления в высших эшелонах власти", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, экспертом ОЭСР позитивно восприняты изменения отдельных положений о привлечении к ответственности за коррупционные правонарушения, а именно привязка кратного размера штрафа к сумме взятки, обязательный пожизненный запрет на занятия должностей публичной службы, исключение возможности условного освобождения от ответственности в случае коррупционных преступлений и неприменение сроков давности к таким преступлениям. ОЭСР оценивает эти нововведения как прогрессивные и считает их передовой практикой.

В обсуждении внесенных рекомендаций по уголовной ответственности за коррупцию и независимости судебной системы приняли активное участие заместитель генерального прокурора Андрей Лукин, и общественные деятели - Нурлан Еримбетов, Зауреш Батталова, Жанар Джандосова, а также представители академического сообщества.

По итогам Д. Котляр выразил готовность Секретариата ОЭСР оказать техническую и практическую помощь для эффективной реализации рекомендаций.

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