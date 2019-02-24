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Назарбаев прокомментировал свое обращение в Конституционный совет

05.02.2019, 15:40 9386
Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал свое обращение в Конституционный совет, сделанное накануне, передает Kazakhstan Today. 
 
Заявление главы государства разместила пресс-служба Акорды.
 

Хотел бы дать короткий ответ в связи с моим обращением в Конституционный совет. Это абсолютно рутинный вопрос государства. С 95 года, с момента принятия Конституции, в Конституционный совет было 220 обращений, в том числе 22 - моих президентских обращения. Это нормальный процесс", - сказал глава государства. 

 
Он подчеркнул, что закон о Конституционном совете дает право Совету толковать пробелы, имеющиеся в Конституции и в законах. 
 
"Это такой же случай, рутинный. Например, мне задавали вопрос: "В Конституции не определено, в каких условиях по доброй своей воле может (президент. - Прим. агентства.) оставить этот пост, то есть уйти в отставку. Нету этого. Во всех конституциях мира это есть", - пояснил Нурсултан Назарбаев.
 
В этой связи, по его словам, он попросил Конституционный совет разъяснить данный вопрос.

Ничего такого нет, и шуметь вокруг этого не надо", - подчеркнул президент.

 
Напомним, Конституционным советом 4 февраля принято к производству обращение президента РК Нурсултана Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан. Данный пункт гласит: "Полномочия Президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного Президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения Президента от должности либо его кончины. Все бывшие Президенты Республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-Президента Республики Казахстан".
 
КС начал работу по подготовке материалов к заседанию совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу. 
 

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