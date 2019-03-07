Генпрокуратура, КНБ, МВД и Минобороны смогут блокировать средства связи при ЧС

Астана. 29 октября. Kazakhstan Today - В постановление правительства РК "Об утверждении перечня центров управления связью государственных органов, во взаимодействии с которыми осуществляется управление сетями связи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера" внесены изменения. Текст документа опубликован в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов, передает Kazakhstan Today.





Документом утвержден перечень государственных органов, которые во взаимодействии с уполномоченным органом имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения.





В перечень включены: Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан и Министерство обороны Республики Казахстан.





Постановление вводится в действие со дня его подписания.





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