Генпрокуратура, КНБ, МВД и Минобороны смогут блокировать средства связи при ЧС

Документом утвержден перечень государственных органов, которые во взаимодействии с уполномоченным органом имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения.
В перечень включены: Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан и Министерство обороны Республики Казахстан.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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