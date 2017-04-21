Глава государства дал ряд поручений по подготовке к выставке "Астана ЭКСПО-2017"

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Астаны и ходе подготовки к международной специализированной выставке "Астана ЭКСПО-2017", по итогам которого дал ряд поручений, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе совещания были обсуждены насущные вопросы и перспективы развития столицы, а также организационные аспекты проведения международной выставки, передает Kazakhstan Today.

Открывая встречу, глава государства отметил важность предстоящей выставки "ЭКСПО-2017" для страны и народа, обратив внимание на необходимость проведения тщательной подготовки к приёму зарубежных гостей и туристов из всех регионов Казахстана.

"Мы подошли к завершающему этапу подготовки, проведено немало работы. Столица должна быть готова встретить большое количество гостей. Необходимо подготовить инфраструктуру, гостиницы, культурные объекты, городские службы", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Астана должна стать одним из лучших городов мира, удобным и комфортабельным для жизни людей. В этой связи президент Казахстана дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

"Нужно внедрять современные цифровые технологии во всех сферах городского управления. Правительству надо определить Астану в качестве основной площадки для внедрения цифровых технологий. По моему поручению на территории ЭКСПО будет создан Международный технопарк IT-стартапов", - сказал глава государства.

Президент Казахстана также поручил развивать город по примеру Дубая, Гонконга, Сингапура и создать на его базе финансовый и деловой хаб в масштабах евразийского пространства.

"Сегодня в Астане работают 2700 зарубежных компаний. Ими инвестировано в экономику города порядка $3,2 млрд. Вместе с тем имеющиеся возможности в полной мере не используются. Слабо задействован потенциал специальной экономической зоны Астаны. Дальнейшее развитие столицы должно учитывать процессы урбанизации. К 2030 году её население может вырасти еще на 1 млн человек. Это ставит перед городом задачу обеспечения продуктивной занятости через создание новых постоянных рабочих мест", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства акцентировал внимание на вопросах подготовки города к международной выставке "ЭКСПО-2017" и определил приоритетные задачи перед национальной компанией и правительством.

"Строительство большинства объектов завершено и готово к эксплуатации. Вместе с тем по Конгресс-центру и гостинице все ещё продолжаются строительные работы. Необходимо обеспечить их своевременную сдачу. Впечатление гостей будет складываться с момента их прибытия в аэропорт и вокзалы. Важна полная готовность всей инфраструктуры. Аэропорты городов Алматы, Караганды и Кокшетау как резервные также должны быть готовы к встрече гостей", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также отметил необходимость организации придорожного сервиса для туристов, которые прибудут на автотранспорте.

Кроме того, он акцентировал внимание на организации культурно-массовых и особо значимых мероприятий в дни проведения выставки, информационной работе, безопасности гостей и жителей столицы, а также поинтересовался степенью готовности волонтеров для встречи гостей.

"По содержательному наполнению выставки. Не все страны-участницы утвердили свои проекты экспозиций. Поручаю ЭКСПО и МИДу ускорить процесс контентного наполнения всеми зарубежными участниками своих павильонов. Казахстанский павильон также будет в центре внимания. Туда отобраны 28 отечественных разработок, включая проекты наших вузов. Важно, чтобы наши экспонаты не уступали международным", - подчеркнул президент Казахстана.

В ходе совещания также выступили аким Астаны А. Исекешев, председатель правления АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" А. Есимов, министр энергетики К. Бозумбаев и министр внутренних дел К. Касымов.

Просмотров: 2383