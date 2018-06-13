Глава государства подписал поправки в законодательство по вопросам деятельности некоммерческих организаций

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций", передает Kazakhstan Today.
Как сообщила пресс-служба Акорды, закон направлен на совершенствование механизма предоставления государственного социального заказа, грантов и присуждения премий.
Текст закона публикуется в печати.
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