Астана. 21 ноября. Kazakhstan Today - Художественные и документальные фильмы и сериалы о цивилизационной истории страны снимут в Казахстане. Такое поручение дал президент Казахстана в своей новой статье "Семь граней Великой степи", передает Kazakhstan Today.





В современном мире огромное место в историческом самопознании народов занимает киноискусство. В массовом восприятии яркие кинообразы порой играют более значимую роль, чем документальные портреты в фундаментальных научных монографиях. Поэтому в ближайшее время необходимо запустить в производство специальный цикл документально-постановочных фильмов, телевизионных сериалов и полнометражных художественных картин, демонстрирующих непрерывность цивилизационной истории Казахстана", - написал Нурсултан Назарбаев.





Он добавил, что работа над этими проектами должна проводиться в рамках широкого международного сотрудничества с привлечением лучших отечественных и зарубежных сценаристов, режиссеров, актеров, продюсеров и других специалистов современной киноиндустрии.





Глава государства поручил "максимально расширить жанровую составляющую новых исторических телекинопроизведений, включив помимо приключенческих и мелодраматических мотивов популярные сегодня у зрителей элементы фэнтези и остросюжетных блокбастеров".





Особое внимание также следует уделить подрастающему поколению, которое остро нуждается в качественных детских фильмах и мультипликационных сериалах, способных сформировать культ национальных супергероев. Наши прославленные батыры, мыслители и правители достойны стать примером для подражания не только в Казахстане, но и во всем мире", - подчеркнул автор статьи.





Нурсултан Назарбаев напомнил, что полтора года назад им была опубликована статья "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", которая нашла широкий отклик в обществе. Он пояснил, что рассматривает предложенные в новой статье проекты как продолжение программы "Рухани жангыру".





Новые компоненты общенациональной программы "Рухани жангыру" позволят актуализировать многовековое наследие наших предков, сделав его понятным и востребованным в условиях цифровой цивилизации. Убежден, у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее. Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее - вот залог успеха нашей страны", - резюмировал глава государства.





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