Какие категории граждан имеют право претендовать на продуктово-бытовые наборы

Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - Правила оказания некоторых государственных услуг в социально-трудовой сфере и порядка обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения утверждены приказом министра труда и социальной защиты населения РК, передает Kazakhstan Today.

В частности, в вышеуказанный перечень дополнительно включены инвалиды III группы всех возрастов и безработные граждане.

Теперь продуктово-бытовые наборы будут получать следующие категории граждан:

– дети в возрасте от 6 до 18 лет, из числа получателей адресной социальной помощи;

– дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

– инвалиды I, II, III групп всех возрастов за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

– воспитывающие ребенка-инвалида;

– безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости.

На сегодняшний день, с момента введения режима чрезвычайного положения, продуктово-бытовыми наборами обеспечены порядка 180 тыс. человек.

Списки получателей данного вида помощи формируются местными исполнительными органами, сообщается на портале coronavirus2020.kz.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства