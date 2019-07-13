Казахстан договорился об увеличении поставок продукции в Таджикистан

Душанбе. 12 июля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил с официальным визитом Таджикистан , где провел встречу с президентом Эмомали Рахмоном. На встрече были обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, передает Kazakhstan Today.

Как заявил в ходе встречи Аскар Мамин, "Казахстан нацелен на расширение взаимовыгодного многопланового партнерства с Таджикистаном".

По информации пресс-службы премьер-министра РК , в рамках визита также были проведены межправительственные переговоры с премьер-министром РТ Кохиром Расулзодой, на которых обсуждались перспективы углубления казахстанско-таджикского сотрудничества. За 2018 год объем двусторонней торговли стран увеличился на 8,2%, товарооборот составил $900 млн. Наряду с этим, объем экспортно-импортных перевозок автомобильным транспортом между Казахстаном и Таджикистаном вырос в 2,9 раза и составил 16,9 млн тонн.

Кохир Расулзода отметил, что Казахстан является вторым партнером Таджикистана по товарообороту. Вместе с тем имеются большие перспективы по становлению РК главным торговым партнером РТ. В этих целях правительства двух государств работают над увеличением объема взаимной торговли до $2 млрд в ближайшие 3-4 года.

Стороны подтвердили намерение продолжить реализацию достигнутых договоренностей по расширению номенклатуры и увеличению объемов поставки казахстанской продукции. Внимание было уделено совершенствованию механизмов инвестиционного взаимодействия в сельском хозяйстве, промышленной кооперации, энергетике, сфере транспорта и логистики, уточнили в пресс-службе.

Мы готовы расширять наше инвестиционное сотрудничество путем создания совместных инвестпроектов", - сообщил Аскар Мамин.

Также сообщается, что в рамках официального визита премьер-министра РК в Таджикистан были подписаны 11 документов на общую сумму свыше $80 млн:

Соглашение о сотрудничестве между Евразийским банком развития, ГУП "Рохи Охани Точикистон" и АО "ЭСК "KazakhExport" на $35 млн;





Соглашение о сотрудничестве между ООО "Дусти 2017" и АО "ЭСК "KazakhExport" на $16 млн;

Рамочный контракт на поставку казахстанской пшеницы между АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" и Агентством по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан на $6 млн;

Контракт на поставку эвакуаторов, туристических автобусов между "Hyindai Trans Avto Kazakhstan" и ЗАО "Холдинг Азия Групп Таджикистан" на $1,5 млн;





Контракт на поставку консервированной продукции между ТОО "PALLANT TRADE" и дистрибьюторской компанией ООО "Таджеро" на $1 млн;

Контракт на поставку машин марки Jac между ТОО "СарыаркаАвтоПром" и ЗАО "Холдинг Азия Групп Таджикистан" на $655 тыс.;

Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" и Агентством по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между ООО "Ситабр Агро" и ТОО "Continental Agro Trade";

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между ООО "Метал Инвест" и ТОО "Continental Agro Trade";

Протокол переговоров между АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" и ГУП "Рохи охани Точикистон".

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