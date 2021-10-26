Казахстан готов увеличить поставки продукции в Туркменистан более чем на $130 млн

Фото: Акорда

АШХАБАД. 25 ОКТЯБРЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провели двусторонние переговоры в расширенном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент РК отметил, что торгово-экономическое сотрудничество служит стержнем казахско-туркменских многогранных связей, сообщила пресс-служба Акорды.

После некоторого снижения двустороннего товарооборота на фоне глобальной пандемии по итогам 8 месяцев текущего года наблюдается рост во взаимной торговле более чем на 30%. Естественно, это не предел наших возможностей. Очень серьезные резервы имеются в сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, промышленности", - сказал глава государства.

Он также сообщил, что Казахстан готов увеличить поставки целого ряда продукции по 60 товарным позициям на общую сумму более $130 млн в Туркменистан.

Я уверен, что эта задача вполне подъемная. В частности, перспективным видится увеличение поставок нашей сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы, на взаимовыгодных условиях по рыночным ценам. Ранее Казахстан по договоренности с туркменской стороной начал экспорт пшеницы по приемлемой цене", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, он выразил поддержку предложению своего коллеги о проведении в 2022 году Дней культуры Туркменистана в Казахстане. Глава государства, гарантируя полный успех выступлений мастеров туркменской культуры в нашей стране, назвал это событие важным элементом в сфере культурно-духовных отношений.

Президент Казахстана подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому государственному визиту в братский Туркменистан.

Это событие носит особый характер и является шагом навстречу туркменским друзьям в достижении общей цели - вывода казахско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на качественно новый уровень", - сказал глава государства.

В завершение президент Казахстана отметил, что все вопросы, которые были обсуждены в рамках встречи, являются наглядными примерами особого характера казахско-туркменских отношений, демонстрацией нашей приверженности духу добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

- Совместное заявление президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова;

- Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море;

- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы;

- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Соглашение между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Туркменистана о сотрудничестве в сфере обороны;

- Соглашение между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной таможенной службой Туркменистана об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республикой Казахстан и Туркменистаном;

- Меморандум о сотрудничестве в области информации между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством "Туркменавтоулаглары" Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана о развитии международных автомобильных перевозок;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о перевозке и транзите грузов и пассажиров;

- Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана в социально-трудовой сфере;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сотрудничеству в области сельского хозяйства;

- Меморандум между Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по статистике о сотрудничестве;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области культуры;

- Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;

- Меморандум между АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" и Агентством Tуrkmendemirуollary Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана об основных принципах сотрудничества в области железнодорожного транспорта и развития контейнерных перевозок;

- Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан и Академией государственной службы при президенте Туркменистана;

- Меморандум о взаимопонимании между НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули;

- Меморандум о взаимопонимании между НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана;