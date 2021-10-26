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Казахстан готов увеличить поставки продукции в Туркменистан более чем на $130 млн

25.10.2021, 18:05 99064
Казахстан готов увеличить поставки продукции в Туркменистан более чем на $130 млн
Фото: Акорда
АШХАБАД. 25 ОКТЯБРЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провели двусторонние переговоры в расширенном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент РК отметил, что торгово-экономическое сотрудничество служит стержнем казахско-туркменских многогранных связей, сообщила пресс-служба Акорды.
 

После некоторого снижения двустороннего товарооборота на фоне глобальной пандемии по итогам 8 месяцев текущего года наблюдается рост во взаимной торговле более чем на 30%. Естественно, это не предел наших возможностей. Очень серьезные резервы имеются в сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, промышленности", - сказал глава государства.

 
Он также сообщил, что Казахстан готов увеличить поставки целого ряда продукции по 60 товарным позициям на общую сумму более $130 млн в Туркменистан.
 

Я уверен, что эта задача вполне подъемная. В частности, перспективным видится увеличение поставок нашей сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы, на взаимовыгодных условиях по рыночным ценам. Ранее Казахстан по договоренности с туркменской стороной начал экспорт пшеницы по приемлемой цене", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Кроме того, он выразил поддержку предложению своего коллеги о проведении в 2022 году Дней культуры Туркменистана в Казахстане. Глава государства, гарантируя полный успех выступлений мастеров туркменской культуры в нашей стране, назвал это событие важным элементом в сфере культурно-духовных отношений.
 
Президент Казахстана подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому государственному визиту в братский Туркменистан. 
 

Это событие носит особый характер и является шагом навстречу туркменским друзьям в достижении общей цели - вывода казахско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на качественно новый уровень", - сказал глава государства. 

 
В завершение президент Казахстана отметил, что все вопросы, которые были обсуждены в рамках встречи, являются наглядными примерами особого характера казахско-туркменских отношений, демонстрацией нашей приверженности духу добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. 
 
По итогам переговоров были подписаны следующие документы:
 
- Совместное заявление президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова;
 
- Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море;
 
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы;
 
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 
- Соглашение между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Туркменистана о сотрудничестве в сфере обороны;
 
- Соглашение между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной таможенной службой Туркменистана об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республикой Казахстан и Туркменистаном;
 
- Меморандум о сотрудничестве в области информации между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии;
 
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
 
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством "Туркменавтоулаглары" Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана о развитии международных автомобильных перевозок;
 
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о перевозке и транзите грузов и пассажиров;
 
- Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана в социально-трудовой сфере;
 
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сотрудничеству в области сельского хозяйства;
 
- Меморандум между Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по статистике о сотрудничестве;
 
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области культуры;
 
- Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;
 
- Меморандум между АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" и Агентством Tуrkmendemirуollary Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана об основных принципах сотрудничества в области железнодорожного транспорта и развития контейнерных перевозок;
 
- Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан и Академией государственной службы при президенте Туркменистана;
 
- Меморандум о взаимопонимании между НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули;
 
- Меморандум о взаимопонимании между НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана;
 
 

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В МЦРИАП РК прокомментировали информацию о переходе eGov.kz на платформу "Сбер"

26.10.2021, 19:17 2269
В МЦРИАП РК прокомментировали информацию о переходе eGov.kz на платформу "Сбер"
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Максат Тулегенов на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о переходе eGov.kz на платформу "Сбер", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, в последнее время стала появляться информация о том, что якобы 1 ноября этого года будет подписан договор о переходе eGov на платформенный подход 
 

Информация не соответствует действительности. Отдельные лица манипулируют этим "вбросом", поэтому прошу коллег-журналистов проверять информацию и доверять только официальным источникам информации: сайт mdai.gov.kz и официальные аккаунты министерства в социальных сетях. Также ранее был опубликован меморандум, в котором прописаны предварительные детали. Текст меморандума доступен для широких масс на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов Adilet", - написал Максат Тулегенов.

 
В сентябре министр цифрового развития ответил на вопросы относительно проектов цифровой трансформации РК.
 

Офицеров запаса призовут в армию на 2 года

26.10.2021, 18:56 13852
Офицеров запаса призовут в армию на 2 года
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Минобороны РК разработало проект постановления "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2022 году 190 офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, будут призваны сроком на два года для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава Вооруженных сил и Пограничной службы КНБ", - говорится в документе.

 
Реализация проекта будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2020 - 2022 годы. 
 

Основной целью проекта является призыв граждан на воинскую службу в 2022 году для комплектования офицерами запаса Вооруженных сил республики Казахстан и Пограничной службы КНБ".

 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь
 

Более 17 млн казахстанцев прошли перепись

26.10.2021, 17:46 7480
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Почти 91,6 процента казахстанцев приняли участие в Общенациональной переписи населения. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Бюро национальной статистики, 0,4 процента граждан прошли перепись онлайн, 51,2 процентов - офлайн. 
 

Лидером в проведении переписи на 26 октября стал Алматы - здесь количество участников переписи составило 107,5 процента от зафиксированной ранее численности населения города. Так, по имеющимся в настоящее время данным, количество жителей Алматы составляет 2 005 496 человек. При этом в переписи приняли участие 2 154 907 человек. То есть можно с уверенностью сказать, что в данном конкретном случае перепись населения уже на этом этапе показывает реальную картину по количеству жителей мегаполиса", - сказал руководитель Бюро.

 
На втором месте - Туркестанская область, где в переписи приняли участие 98,6 процента населения, или 2 032 333 человека. Третье место занимает Жамбылская область с охватом 98,6 процента населения, или 1 129 863 человек. 
 
Отметим, что участие в переписи онлайн больше всего понравилось жителям Восточно-Казахстанской области, где 57,7 процента прошли перепись именно в новом формате. На втором месте с показателем 52,9 процента - Кызылординская область. Тройку лидеров замыкает Жамбылская область, где 47,2 процента жителей предпочли участие в переписи в онлайн-формате. 
 
Самый высокий показатель участия в переписи в традиционном формате зафиксирован в Алматы - 76,1 процента жителей прошли перепись при поквартирном обходе. На втором месте Шымкент с показателем 69,6 процента, на третьем - Алматинская область, где 60 процентов жителей выбрали традиционный формат участия в переписи. 
 

В той же Алматинской области опрос завершился в Кербулакском районе. Абайский район Восточно-Казахстанской области также завершил сбор данных в рамках переписи населения. А в Павлодарской области сразу в 8 районах (Актогайском, Железинском, Иртышском, Теренкол, Аккулы, Майском, Щербактинском, Успенском) завершился опрос", - сообщил Нурболат Айдапкелов.

 
Основной этап Национальной переписи 2021 года проходит в Казахстане с 1 сентября по 30 октября. До 8 ноября по методологии предусмотрен контрольный обход. 
 
 

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