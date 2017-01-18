Казахстан и ОАЭ готовы развивать совместные проекты в энергетике, атомной промышленности и военно-технической сфере

Абу-Даби. 18 января. Kazakhstan Today - 17 января текущего года первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин провел переговоры с вице-премьером и министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном. В ходе переговоров рассмотрены пути реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе официального визита президента РК Нурсултана Назарбаева в ОАЭ 15-16 января, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Стороны подтвердили готовность развивать совместные проекты в сфере энергетики, нефтехимии, атомной промышленности, транспорта и логистики, военно-технической сфере, передает Kazakhstan Today.

В частности, холдинг "Байтерек" и "Mubadala Development Company PJSC" договорились создать в ближайшее время взаимную инвестиционную платформу для совместного финансирования инфраструктурных и иных проектов на территории Казахстана и других приоритетных рынках соседних стран, отметили в пресс-службе.

Министерства энергетики РК и ОАЭ обсудили возможность участия сторон в проекте строительства нефтегазохимического комплекса в РК.

Национальная компания "Казакстан темир жолы" и национальная железнодорожная компания "Etihad Rail" обсудили вопросы реализации совместных инфраструктурных проектов как в ОАЭ, так и в третьих странах.

Кроме этого, корпорация ОАЭ по атомной энергии проявила желание развивать двусторонние отношения с "НАК "Казатомпром" в сфере мирного использования ядерной энергии.

Эмиратская сторона также выразила заинтересованность в рассмотрении вопроса инвестирования в объекты инфраструктуры военных учебно-тренировочных центров Вооруженных сил РК.

По данным пресс-службы, с эмиратской стороны в переговорах приняли участие министр энергетики Сухейл Мухаммед аль-Мазруи, член Исполнительного совета Абу-Даби, главный исполнительный директор компании "Мубадала Девелопмент", председатель правления Корпорации ОАЭ по атомной энергии Халдун Халифа аль-Мубарак, мэр города Абу-Даби, председатель совета директоров национальной железнодорожной компании "Etihad Rail" инженер Ауд Муршид аль-Мурур, заместитель министра иностранных дел по вопросам безопасности и обороны Фарис аль-Мазруи и посол ОАЭ в РК Мухаммед аль-Джабер.

Казахстанскую сторону на встрече предствили министр энергетики Канат Бозумбаев, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, председатель правления АО "НК "Казакстан темир жолы" Канат Алпыспаев, председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Ерболат Досаев, председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Аскар Жумагалиев и посол Казахстана в ОАЭ Кайрат Лама Шариф, говорится в сообщении.

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