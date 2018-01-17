Вашингтон. 17 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся с официальным визитом в США, встретился с президентом этой страны Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает Kazakhstan Today.

По завершении церемонии приветствия Назарбаев оставил запись в Книге почетных гостей Белого дома. Затем президенты двух стран провели переговоры, в ходе которых были обсуждены наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, сообщили в пресс-службе Акорды.

Трамп выразил признательность казахстанскому коллеге за совершаемый официальный визит и дал высокую оценку сложившимся отношениям между Казахстаном и США.

"Я очень рад, что вы находитесь здесь. Вас все глубоко уважают. У нас замечательные взаимоотношения между нашими странами. Сейчас Казахстан находится в очень хорошей ситуации. Для нас большая честь принимать Вас. То, что вы сделали для своей страны действительно замечательно", - сказал президент США.

В свою очередь, президент Казахстана поблагодарил Трампа за приглашение и поздравил его с годовщиной избрания на пост президента США.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с годовщиной президентства и огромными успехами в экономике. Казахстан высоко ценит политическую поддержку США независимости и целостности территории Казахстана. И все 26 лет Казахстан является другом США. Сегодняшний визит является доказательством этого партнерства", - отметил глава государства.

В завершение Назарбаев выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего политического и экономического сотрудничества.

После переговоров главы двух государств провели брифинг для СМИ. Президент Казахстана, положительно отметив результаты состоявшихся переговоров, остановился на вопросах дальнейшего укрепления взаимоотношений Казахстана и США.

"Я уверен, что результатом моего визита станет решение поднять казахстанско-американские отношения на уровень расширенного стратегического партнерства. Поэтому мы сегодня приняли соответствующее совместное политическое заявление, которое даст старт новой эре взаимоотношений Астаны и Вашингтона", - сказал Назарбаев.

Глава государства выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества США с центральноазиатскими странами в формате "5+1". Президент Казахстана указал на эффективное сотрудничество Астаны и Вашингтона в деле укрепления международной безопасности и совместного преодоления современных вызовов и угроз.

"Казахстан активно поддержал борьбу США против терроризма в 2001 году, и сейчас поддерживает большую работу, которая проводится в Афганистане. Присутствие американских войск в Афганистане не только дело США, но и всего мира", - добавил Назарбаев.

Глава государства отметил оказываемую Казахстаном гуманитарную помощь Афганистану. Кроме того, он заявил о том, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с ситуацией вокруг Северной Кореи, а также напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

"Мы обсуждали глобальные вопросы относительно Северной Кореи. Казахстан отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и закрыл крупнейший в мире испытательный полигон. У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступать так, как поступили мы. Так мы разговаривали с Ираном. Проблему Северной Кореи важно решать совместными усилиями США, Китая и России", - отметил президент Казахстана.

Глава государства также остановился на текущих вопросах экономического сотрудничества двух стран и перспективах их укрепления.

"$50 млрд инвестиций поступило в Казахстан от крупных нефтяных компаний США. Сегодня мы примем участие в круглом столе с представителями крупного американского бизнеса, где будет заключено более 20 контрактов на сумму более $7,5 млрд. Также у нас введён безвизовый режим для граждан США, и мы надеемся на ответную реакцию", - сказал президент Казахстана.

В завершение он дал высокую оценку экономическому прогрессу США под руководством президента Трампа.

Президент США также отметил важность проведенного диалога и указал на стратегическую значимость сотрудничества между двумя странами.

"Мы очень рады вас принимать в Белом доме. Спасибо, что вы нас сегодня посетили для проведения важного диалога, касающегося взаимоотношений между нашими странами. В течение более чем четверти века США рассматривали Казахстан, эту сильную, суверенную и независимую страну как ценного друга и стратегического партнера в Центральной Азии", - сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул совместные усилия Казахстана и США в деле ядерного нераспространения и укрепления региональной безопасности.

"США и Казахстан вместе работали для того, чтобы содействовать миру и безопасности в регионе и за его пределами. Вместе мы занялись тем, что демонтировали ядерное вооружение, его инфраструктуру в Казахстане, тем самым мы также обеспечили более безопасное и более здоровое будущее для наших детей. Сегодня президент Казахстана и я ведем диалог, касающийся того, как наши отношения могут способствовать безопасности, процветанию и благосостоянию наших народов. Казахстан является чрезвычайно ценным партнером в наших усилиях, направленных на то, чтобы произошла денуклеаризация Корейского полуострова. И сегодня мы полны решимости не позволить режиму в Северной Корее угрожать всему миру ядерной катастрофой", - сказал президент США.

Трамп поблагодарил президента Казахстана за усилия в решение вопроса вокруг Афганистана.

"Я чрезвычайно высоко ценю то, что президент лично заверил меня о том, что Казахстан будет продолжать осуществлять чрезвычайно важную поддержку наших вооруженных сил, которые ведут войну с ИГИЛ и "Талибаном", - добавил глава Белого дома.

Он также рассказал о стремлении США укреплять сотрудничество со странами, подобными Казахстану, которые уважают своих соседей и контролируют свою собственную судьбу.

"Я весьма доволен тем, что президент рассказал мне о том, что Казахстан планирует войти в первую тридцатку глобальных экономик к 2050 году. Он также работает над тем, чтобы улучшить деловой климат в Казахстане. Это создаст новые возможности для американских компаний, также это означает создание новых рабочих мест", - сказал президент США.

В завершение своего выступления президент США еще раз отметил роль Нурсултана Назарбаева в деле развития и процветания Казахстана.

"Я с нетерпением ожидаю возможность увидеть тот огромный прогресс, который был достигнут народом Казахстана под вашим превосходным руководством. Мы хотим, чтобы у Казахстана было хорошее, суверенное и процветающее будущее, и то же самое мы желаем всем миролюбивым народам мира, абсолютно всем", - заключил Трамп.

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