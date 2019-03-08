Астана. 12 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанские дипломаты проверяют наличие соотечественников среди погибших и пострадавших при стрельбе в Страсбурге, передает Kazakhstan Today.





Министерство иностранных дел выясняет наличие граждан Казахстана среди погибших и пострадавших в результате стрельбы, открытой на улицах Страсбурга. Наши дипломаты во Франции находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.





В МИДе напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации казахстанцам, находящимся во Франции, следует незамедлительно обращаться в Посольство по контактам, указанным на сайте загранучреждения и МИД РК.





Напомним, в Страсбурге вооруженный огнестрельным оружием мужчина вечером 11 декабря устроил стрельбу на рождественской ярмарке. Убиты три человека, пострадали 12. Полиции пока не удалось задержать стрелка, информировал ТАСС.





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