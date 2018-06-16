Командир взвода ДПП уволен в Алматы за проступок своего подчиненного, который также потерял работу

Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - Командир взвода дорожно-патрульной полиции (ДПП) уволен в Алматы за проступок своего подчиненного, который также потерял работу, передает Kazakhstan Today.

Инспектор ДПП уволен за увод от административной ответственности уволен. Этот факт выявлен при проведении мероприятий сотрудниками Управления собственной безопасности ДВД Алматы. Они установили, что старший инспектор службы СБ ДПП при УАП ДВД не привлек к ответственности гражданку Б., которая на пересечении улиц Кунаева и Шевченко припарковала свой автомобиль в неустановленном месте.

В ходе служебного расследования водитель была опрошена. Показания участников подтверждены данными со служебного видеорегистратора инспектора.

Согласно решению дисциплинарной комиссии ДВД, за увод от административной ответственности сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в допущение подчинёнными дисциплинарного проступка, вследствие отсутствия контроля и недостаточной индивидуально-воспитательной работы с личным составом, командир взвода данного подразделения освобожден от занимаемой должности. Еще двум руководителям полицейского объявлены строгий выговор и выговор, проинформировали в пресс-службе ДВД Алматы.

В полиции напомнили телефон доверия Управления собственной безопасности ДВД - 254-43-83, и призвали сообщать обо всех известных фактах коррупционной направленности, а также противоправных действиях со стороны сотрудников полиции.

Просмотров: 1941