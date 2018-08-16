Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - В полиции Алматы разъяснили правила приема заявлений и сообщений, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с приказом ГП РК №89 от 19 сентября 2014 года "Правила приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований" УВД-ОП районов, прием поводов и информаций об уголовных правонарушениях осуществляется круглосуточно.

"Заявителю, непосредственно обратившемуся в орган уголовного преследования с заявлением, сообщением об уголовном правонарушении, должностным лицом, ответственным за прием и учет (оперативным дежурным), выдается талон-уведомление, содержащий уникальный номер. Талон также может выдаваться заявителю следственно-оперативной группой", - отметил начальник Центра оперативного управления ДВД Алматы полковник полиции Андрей Квашнин.

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления, который остается в органе уголовного преследования; отрывного талона-уведомления, который выдается заявителю.

На обороте отрывного талона-уведомления указаны адрес интернет-ресурса http://service.pravstat.kz, номера телефонов: 1012 (SMS-сервиса), 8 800-080-7777 (со стационарного), 1414 (с мобильного), по которым заявителю можно получить соответствующую информацию и телефон органа уголовного преследования, принявшего заявление.

"В случаях отказа приема заявления должностным лицом ОВД, ответственным за прием и учет, заявитель вправе обратиться с жалобой по номерам телефонам доверия: Центр оперативного управления ДВД Алматы 254-40-07; управление собственной безопасности ДВД Алматы 254-40-84", - цитирует полковника Квашнина пресс-служба ДВД Алматы.

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