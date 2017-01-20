Мами рассказал о деятельности рабочей группы по перераспределению полномочий между ветвями власти

Талдыкорган. 20 января. Kazakhstan Today - Председатель Верховного суда Кайрат Мами рассказал о деятельности рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти, сообщила пресс-служба Алматинского областного суда.

Сегодня в Алматинском областном суде подвели итоги отправления правосудия судами области за 2016 год с участием актива региона. Помимо председателя Верховного суда Кайрата Мами, в мероприятии приняли участие аким Алматинской области Амандык Баталов, секретарь Алматинского областного маслихата Серик Муканов, председатель Алматинского областного суда Мейрамбек Таймерденов, судьи области, руководство и работники администратора судов, представители СМИ. Кроме этого, присутствовали первые руководители правоохранительных и других государственных органов региона, передает Kazakhstan Today.

Председатель облсуда ознакомил участников заседания с итогами работы судов Алматинской области за 2016 год. Председатель комиссии по судейской этике филиала Союза судей Алматинской области Б. Загиев рассказал о рассмотрении обращений и жалоб на действия судей региона. Об итогах работы доложили и председатели судов региона.

Подводя итоги совещания, председатель Верховного суда рассказал об основных результатах практической реализации Плана нации "100 конкретных шагов" и работе по исполнению задач, обозначенных главой государства на 7-м съезде судей республики.

По его словам, в целом успешно заработала новая трехуровневая система судопроизводства, значительно ужесточена система отбора и продвижения судей, реформирована работа Судебного жюри, при Верховном суде заработали специализированная коллегия по инвестиционным спорам, Академия правосудия и Международный совет. Существенно расширены полномочия следственных судей, суда присяжных, сокращено участие прокурора в гражданских делах. Введен новый кодекс судейской этики, который четко регламентирует деятельность судей на работе и в быту. Деятельность судов стала еще более прозрачной и открытой благодаря новым информационным технологиям, в том числе полному оснащению всех залов судов системами аудиовидеофиксации.

Высокую эффективность демонстрируют новые Гражданский процессуальный кодекс и уголовное законодательство. Об этом наглядно свидетельствуют статистические показатели. Всего по республике 59,2% гражданских дел рассмотрены в порядке упрощенного производства. В три раза возросло число дел, оконченных с применением медиации, почти в два раза чаще использовались альтернативные способы разрешения спора. Практически на четверть снизилось количество дел, рассмотренных с участием прокурора.

По республике на 14% увеличилось число рассмотренных уголовных дел ускоренного досудебного расследования, на 10% - оконченных в согласительном производстве, более чем в 2 раза - в сокращенном порядке. На 19,2% возросло число оправдательных приговоров, на 11,9% - уголовных дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей.

Мами особо отметил, что "приоритеты деятельности судов, определенные президентом страны на 7-м съезде судей, направлены на повышение роли судов в защите прав человека, законных интересов бизнеса и государства. Конечной целью любых преобразований является обеспечение верховенства закона, неотвратимости наказания за противоправные деяния, создание правового режима, обеспечивающего наиболее благоприятное развитие государства и его граждан. Именно с этих позиций мы должны оценивать результаты своей работы".

Завершая выступление, председатель Верховного суда поставил перед судами Алматинской области ряд конкретных задач по усилению работы по отправлению правосудия.

Отвечая на вопросы присутствующих, Мами особо остановился на первых шагах деятельности рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, созданной главой государства 11 января 2017 года.

"Как член рабочей группы хочу проинформировать актив области и судей, что уже состоялось организационное заседание, имеется концептуальное видение решения отдельных вопросов в соответствии с установками главы государства", - проинформировал председатель Верховного суда.

В целом сложилось общее понимание о необходимости сохранения ключевых характеристик действующей политико-правовой системы с усилением ответственности парламента и правительства за состояние дел в стране. Планируемые меры будут направлены на усиление правового государства, укрепление системы сдержек и противовесов, говорится в сообщении.

Мами также подчеркнул значимость для Казахстана института сильной президентской власти, отметив, что "за годы Независимости президентская форма правления полностью оправдала себя, обеспечивая единство государственной власти при решении стратегических вопросов развития страны".

"Первые предложения от республиканских государственных органов до конца недели будут представлены в Администрацию президента для обобщения. Верховный суд буквально вчера также внёс своё видение предстоящей реформы", - добавил глава Верховного суда.

По данным пресс-службы, это подходы по вопросам судоустройства и судопроизводства, взаимоотношений с правительством, парламентом, правоохранительными и другими государственными органами. Предложены меры, связанные с дальнейшим совершенствованием законодательства в рамках реализации Плана нации, а также рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития.

В ходе выработки предложений по перераспределению властных полномочий будет изучен накопленный отечественный и зарубежный опыт, практика применения Конституции и действующего законодательства республики. К деятельности рабочей группы будут привлечены юридическое, научно-экспертное сообщество, а также широкая общественность. Предстоит большая работа по широкому обсуждению предлагаемых мер, по законодательному обеспечению перераспределения полномочий.

"В этой связи предлагаю руководству области, областному суду, нашим коллегам из правоохранительных органов активно включиться в обсуждение. Рабочей группе будут интересны любые предложения по обозначенному кругу вопросов. Механизм взаимодействия и обмена информацией будет отработан и доведён до вашего сведения в рабочем порядке", - обращаясь к присутствующим, заключил председатель Верховного суда.

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