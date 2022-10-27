Меры социальной поддержки населения перечислил президент

Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Принцип "сильные регионы - сильная страна" остается главным направлением государственной политики. Если региональная политика будет справедливой, то люди в крупных городах и небольших селах будут жить комфортно, заявил, выступая в Республиканском общественном штабе, президент Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в стране в ближайшие 7 лет будет введено в эксплуатацию 111 миллионов квадратных метров жилья. Также завершится строительство проблемных домов.

Новоселье отметят около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилья. Ипотечное кредитование по программе "7-20-25" продолжится. Государство будет активно прокладывать инженерные коммуникации в районах массовой жилищной застройки. Во всех населенных пунктах страны будет водоснабжение. Показатель износа коммунальных сетей снизится до 40%. Мы обеспечим качественное строительство и ремонт автодорог. Будет построено и реконструировано 8 тысяч километров автодорог республиканского значения и 14 тысяч километров областного и районного значения", - пообещал глава государства.

Он также добавил, что на всех республиканских и областных трассах будет качественная и стабильная сотовая и интернет-связь.

В числе других социальных мер Токаев назвал внедрение системы страхования от безработицы и увеличение размеров соцвыплат по потере работы до 45% от дохода.

В общественных советах мы внедрим молодежную квоту. Для развития молодежного предпринимательства государство предоставит льготные кредиты под 2,5% годовых. Мы окажем системную поддержку креативной индустрии. Будем регулярно проводить международные фестивали молодых талантов и ежегодно присуждать гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары", - пообещал Токаев.

Также, по его словам, будет проведена модернизация онкологической службы и запущен единый консультативный инсультный центр.

По всей стране будет создана сеть современных перинатальных центров. Откроется Национальный центр детской онкологии и гематологии. В селах и райцентрах будет построено 700 объектов первичной медико-санитарной помощи. Системное развитие получит телемедицина. Долю отечественного производства лекарств на фармацевтическом рынке Казахстана доведем до 50%. Через внедрение цифровых решений снизится отчетность врачей, а каждому гражданину будет обеспечен полный доступ к информации о его здоровье", - заявил глава государства.

Он еще раз подчеркнул, что социальные расходы - это инвестиции в развитие потенциала нации.

Поэтому в своей социальной политике мы будем не просто помогать людям преодолевать жизненные препятствия, а стимулировать их стремление трудиться и повышать собственное благосостояние", - резюмировал президент.