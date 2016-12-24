Между фондом "Самрук-Казына" и предприятиями Алматы подписаны договоры на 5 млрд тенге

Алматы. 24 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы на территории Специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий" состоялось совещание в рамках акции "Госзаказ-2017". В мероприятии приняли участие аким Алматы Бауыржан Байбек, председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Умирзак Шукеев, руководители 12 нацкомпаний, в том числе "Air Astana", "КазМунайГаз", а также представители 44 IT-компаний, наиболее активно работающих на рынке мегаполиса, сообщает пресс-служба акима южной столицы.

"В этом году акция "Госзаказ" проводится в 10-й раз, и акцент сделан на поддержку отечественных компаний сегмента IT. Именно поэтому местом проведения совещания стала СЭЗ "ПИТ", где на сегодня работают 145 компаний, которыми произведено продукции на 95 млрд тенге. Акция дает реальную возможность алматинским предприятиям получить заказы на следующий год", - подчеркнул Байбек, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что поддержка предпринимателей является одним из ключевых приоритетов администрации города, и с этой целью активно используются финансовые и нефинансовые механизмы. По словам акима города, в рамках "Дорожной карты бизнеса 2020" только в этом году поддержку получили 276 проектов на 70 млрд тенге. Также совместно с фондом "Даму" второй год реализуется программа "Жібек жолы", в рамках которой поддержано почти 100 проектов и создана 1 000 рабочих мест. Отдельно запущены новые программы поддержки бизнеса в сфере туризма, инноваций и пищевой промышленности.

"Алматы переходит к концепции "Умный город", и для этого имеются все предпосылки. В городе сосредоточены 38 вузов, на базе которых созданы 10 научно-исследовательских лабораторий, восемь институтов развития, 10 научных центров и три технопарка. Концепция разрабатывается совместно с международной компанией IDC и КБТУ, после чего будут приглашаться компании к реализации проектов в сферах умного транспорта, ЖКХ, безопасности и других. Кроме того, для обеспечения стабильности промышленного производства реализуется Комплексный план по продвижению казсодержания и загрузке мощностей промышленных предприятий. В результате в 2016 году доля казсодержания в Алматы увеличилась в 2,3 раза и составила 64%. Между фондом и предприятиями города заключено договоров на 631 млрд тенге", - добавил градоначальник.

Глава ФНБ "Самрук-Казына" отметил, что Алматы является городом стратегического значения для страны, поэтому поддержка местных предприятий путем размещения заказов фонда очень важна.

"В целом, объем государственного заказа фонда за 11 месяцев текущего года составил 3,8 трлн тенге, 73% из которых - отечественное содержание. Сейчас в фонде проводится трансформация, требующая новых технологий и инноваций, поэтому большой интерес сегодня обращен на компании, работающие в СЭЗ "ПИТ". К примеру, за счет трансформации бизнес-процессов, оптимизации наземной инфраструктуры можно добиться 30% повышения добычи нефти на действующих месторождениях", - подчеркнул Шукеев.

По данным пресс-службы, участникам совещания была представлена выставка, где они ознакомились с деятельностью 22 компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые имеют потенциал сотрудничества с фондом.

Кроме этого, на территории второй очереди СЭЗ "ПИТ" были запущены новые объекты: учебно-тренажерный центр "KBTU Drilling Centre" и "Казахстанская морская академия". Новые современные центры, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, позволят обеспечить подготовку специалистов бурения на морском шельфе и исключат необходимость направления специалистов за рубеж. Аналогичное оборудование используют лишь в США, Италии и Норвегии.

В акимате добавили, что центр "Казахстанская морская академия" не имеет аналогов в СНГ. Ранее кадеты академии проходили практическую стажировку исключительно в Роттердаме, сейчас они будут получать практические навыки в Алматы. Расширение Казахстанской морской академии позволит в два раза увеличить количество обучаемых специалистов, исключить необходимость их подготовки за рубежом, а также к 2025 году полностью обеспечить экипаж судов казахстанскими кадрами.

Мероприятие завершилось подписанием долгосрочных договоров между дочерними компаниями фонда и алматинскими предприятиями. Сумма заключенных соглашений составила 5 млрд тенге.

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