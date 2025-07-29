Минтруда РК расширило категорию лиц, которые могут стать индивидуальным помощником лица с инвалидностью

Совокупный объем задолженности по принятым коллекторскими агентствами в работу займам и микрокредитам с начала года вырос на 3,1% и составил 803,1 млрд тенге

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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские коллекторы возвращаются к досудебным взысканиям и переключаются на работу с переданными портфелями из-за моратория на выкуп долгов, сообщает - Казахстанские коллекторы возвращаются к досудебным взысканиям и переключаются на работу с переданными портфелями из-за моратория на выкуп долгов, сообщает Finprom





На конец марта текущего года на казахстанском рынке работали 189 коллекторских агентств, из них 125 осуществляли деятельность по досудебному взысканию и регулированию. Совокупный объем задолженности по принятым коллекторскими агентствами в работу займам и микрокредитам составил 803,1 млрд тенге - на 3,1% больше, чем на начало года. Из них 722,2 млрд пришлось на задолженность по основному долгу, 81 млрд (или 11,2%) - на начисленное вознаграждение", - пишет источник.





Существенный объем задолженности на досудебном взыскании и урегулировании, переданной коллекторским агентствам, составили банковские займы: 682,7 млрд тенге - на 2,6% больше, чем на начало года. Их удельный вес при этом с начала года уменьшился с 85,4% до 85%.





На микрокредиты МФО пришлось 85,4 млрд тенге (рост с начала года - на 7,6%), их доля выросла с 10,2% до 10,6%.





На кредиты, выданные иными финансовыми организациями, пришлось 35 млрд тенге (рост - на 2,5%).





Finprom





Топ-20 коллекторских агентств, осуществляющих деятельность по досудебному взысканию и регулированию, консолидировали 61,9% от всего объема задолженности по займам, принятым в работу", - уточняют авторы исследования.





Они напоминают, что в этом году удвоились размеры штрафов за совершение недобросовестных действий при осуществлении коллекторской деятельности. Также работники коллекторских агентств теперь несут персональную ответственность за недобросовестные действия при взаимодействии с должниками или их представителями. Размер штрафа за это нарушение составляет 30 МРП (118 тыс. тенге).





Кроме того, с 1 июля 2024 года до 1 мая 2026 года законодательно введен запрет на уступку прав (требований) по кредитам граждан коллекторским агентствам.





В течение двух лет банки, микрофинансовые организации и коллекторы для уменьшения долговой нагрузки граждан будут проводить все процедуры урегулирования путем реструктуризации задолженности и прощения неустойки (штрафов, пени) и комиссий. Мораторий позволит снизить уровень проблемной задолженности и уменьшить численность проблемных заемщиков", - напоминает источник.





На конец марта 2025 года 85 казахстанских коллекторских агентств приобрели права требования по договорам банковского займа и договорам о предоставлении микрокредита.





Совокупный объем задолженности по приобретенным правам требований по займам составил чуть более 1 трлн тенге - сразу на 9% меньше, чем на начало года. Из них 891,1 млрд пришлось на задолженность по основному долгу, 154,3 млрд (или 17,3%) - на начисленное вознаграждение", - отмечает агентство.





Более половины объема задолженности по приобретенным коллекторскими агентствами правам требований по займам составили банковские кредиты: 608,8 млрд тенге - сразу на 12,6% меньше, чем на начало года. На займы МФО пришлось 105,8 млрд тенге), на кредиты, выданные иными финансовыми организациями - 330,8 млрд тенге.





Finprom



