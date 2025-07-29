28.07.2025, 10:55 43651
Минтруда РК расширило категорию лиц, которые могут стать индивидуальным помощником лица с инвалидностью
С 1 января 2026 года лица, достигшие пенсионного возраста, смогут являться индивидуальным помощником своего супруга (супруги)
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК вносит изменения в правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".
Согласно вносимым изменениям, с 1 января 2026 года в Правилах будет регламентирован порядок, при котором лица, достигшие пенсионного возраста, смогут являться индивидуальным помощником своего супруга (супруги)", - проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
Также появится дополнительный пункт, определяющий необходимость проживания лица с инвалидностью первой группы и индивидуального помощника в одном населенном пункте.
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28.07.2025, 17:14 28126
В госсобственность вернули пять железнодорожных путей к портам Актау
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Главная транспортная прокуратура проверила деятельность организации АО "НК "Қазақстан темір жолы", дирекции магистральной сети и других уполномоченных органов железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК.
Результаты прокурорских проверок в их деятельности показали серьезные системные проблемы. Рассмотрены причины непринятия мер по фактам изношенности некоторых участков магистральных путей, линий электропередачи, контактной сети, сигнализации и связи, а также затронуты вопросы необходимости ремонта отдельных ж/д мостов", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в рамках проверки по инициативе прокуратуры 29 участков путей общей протяженностью 274 километра были закрыты до устранения выявленных нарушений. Как сообщили в ведомстве, принятыми мерами все нарушения устранены и указанные пути продолжают функционировать в безопасном режиме.
Зафиксированы нарушения трудовых прав работников - это ненадлежащее премирование, закупка некачественных спецодежд и инструментов, а также несвоевременная их выдача", - проинформировала Главная транспортная прокуратура.
По акту прокурорского надзора в госсобственность возвращены 5 магистральных путей, соединяющих железную дорогу с морскими портами Актау.
Транспортная прокуратура потребовала от уполномоченных органов принятия комплексных мер по устранению недостатков и недопущению их впредь, дополнили в ведомстве.
28.07.2025, 15:02 32166
Футбол, хоккей и другие виды спорта: лимиты на финансирование профессиональных спортклубов утвердили в Казахстане
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили лимиты бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта, передает корреспондент агентства.
Утвердить прилагаемые лимиты бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта", - говорится в документе.
Также подчеркивается, что приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в прошлом году Агентство по противодействию коррупции заявило о системных коррупционных рисках в сфере спорта.
Там рассказали, что с 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге.
На следующие 3 года запланировано выделение еще 1,3 трлн тенге. Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и Всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (4-е место в антирейтинге международной организации Sportradar)", - заявили в ведомстве.
Там пояснили, что причинами сложившейся ситуации являются "размытые" ориентиры, несовершенство правовой базы, неэффективное и непрозрачное финансирование, а также отсутствие ответственности за злоупотребления в спорте.
В этом году финансирование профессионального спорта в Казахстане сократили на 6,7 млрд тенге.
28.07.2025, 14:35 33581
В Казахстане расширили функции Минобороны
Бектенов подписал соответствующий документ
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов подписал постановление, которым вносятся изменения и дополнения в положение о Министерстве обороны, передает корреспондент агентства.
Документ был дополнено следующими функциями Минобороны:
- утверждение правил взаимодействия структурных подразделений министерства, генерального штаба и Вооруженных сил при осуществлении государственных закупок в интересах министерства;
- утверждение по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета правил реализации государственными учреждениями Вооруженных сил товаров и использования денег от их реализации;
- утверждение по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правил установления стоимости исследований, консалтинговых услуг;
- утверждение по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правил установления стоимости государственного задания;
- утверждение правил установления стоимости и предмета капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга, по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- утверждение правил прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве в Вооруженных силах Республики Казахстан.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее новые функции появились у Минтуризма и спорта.
28.07.2025, 13:15 37601
В Казахстане растут долги по займам и микрокредитам
Совокупный объем задолженности по принятым коллекторскими агентствами в работу займам и микрокредитам с начала года вырос на 3,1% и составил 803,1 млрд тенге
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские коллекторы возвращаются к досудебным взысканиям и переключаются на работу с переданными портфелями из-за моратория на выкуп долгов, сообщает Finprom.
На конец марта текущего года на казахстанском рынке работали 189 коллекторских агентств, из них 125 осуществляли деятельность по досудебному взысканию и регулированию. Совокупный объем задолженности по принятым коллекторскими агентствами в работу займам и микрокредитам составил 803,1 млрд тенге - на 3,1% больше, чем на начало года. Из них 722,2 млрд пришлось на задолженность по основному долгу, 81 млрд (или 11,2%) - на начисленное вознаграждение", - пишет источник.
Существенный объем задолженности на досудебном взыскании и урегулировании, переданной коллекторским агентствам, составили банковские займы: 682,7 млрд тенге - на 2,6% больше, чем на начало года. Их удельный вес при этом с начала года уменьшился с 85,4% до 85%.
На микрокредиты МФО пришлось 85,4 млрд тенге (рост с начала года - на 7,6%), их доля выросла с 10,2% до 10,6%.
На кредиты, выданные иными финансовыми организациями, пришлось 35 млрд тенге (рост - на 2,5%).
Топ-20 коллекторских агентств, осуществляющих деятельность по досудебному взысканию и регулированию, консолидировали 61,9% от всего объема задолженности по займам, принятым в работу", - уточняют авторы исследования.
Они напоминают, что в этом году удвоились размеры штрафов за совершение недобросовестных действий при осуществлении коллекторской деятельности. Также работники коллекторских агентств теперь несут персональную ответственность за недобросовестные действия при взаимодействии с должниками или их представителями. Размер штрафа за это нарушение составляет 30 МРП (118 тыс. тенге).
Кроме того, с 1 июля 2024 года до 1 мая 2026 года законодательно введен запрет на уступку прав (требований) по кредитам граждан коллекторским агентствам.
В течение двух лет банки, микрофинансовые организации и коллекторы для уменьшения долговой нагрузки граждан будут проводить все процедуры урегулирования путем реструктуризации задолженности и прощения неустойки (штрафов, пени) и комиссий. Мораторий позволит снизить уровень проблемной задолженности и уменьшить численность проблемных заемщиков", - напоминает источник.
На конец марта 2025 года 85 казахстанских коллекторских агентств приобрели права требования по договорам банковского займа и договорам о предоставлении микрокредита.
Совокупный объем задолженности по приобретенным правам требований по займам составил чуть более 1 трлн тенге - сразу на 9% меньше, чем на начало года. Из них 891,1 млрд пришлось на задолженность по основному долгу, 154,3 млрд (или 17,3%) - на начисленное вознаграждение", - отмечает агентство.
Более половины объема задолженности по приобретенным коллекторскими агентствами правам требований по займам составили банковские кредиты: 608,8 млрд тенге - сразу на 12,6% меньше, чем на начало года. На займы МФО пришлось 105,8 млрд тенге), на кредиты, выданные иными финансовыми организациями - 330,8 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что из-за кабальных условий МФО просрочка по микрозаймам в Казахстане выросла на 25%.
28.07.2025, 11:23 42321
Железо и сталь запретили вывозить из Казахстана
Запрет вводится для стимулирования отечественных металлургических предприятий и расширения сталелитейной промышленности
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства РК ввело полугодовой запрет на вывоз из Казахстана железа и стали.
С территории республики запрещено вывозить всеми видами транспорта:
- железо и нелегированную сталь в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203);
- полуфабрикаты из железа или нелегированной стали.
Запрет вводится в рамках стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью", - пояснили в Минпроме.
Приказ вступил в силу 26 июля 2025 года.
Ранее в Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа.
28.07.2025, 10:30 44506
В Казахстане введена уголовная ответственность за передачу банковской карты третьим лицам
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новой статьей 232-1 Уголовного кодекса введена уголовная ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам, а также за осуществление платежей или переводов денег в интересах или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера либо с целью их получения. В МВД рассказали об изменении в уголовном законодательстве, направленном на защиту персональных данных и повышение безопасности в сфере финансовых услуг.
Мошенники используют переданные данные для обналичивания преступных доходов или обмана других граждан. Часто пострадавшие даже не осознают, что становятся соучастниками преступления. Важно помнить: персональные и банковские данные - это не просто информация, это ключ к вашему имуществу, безопасности и вашей ответственности перед законом", - сообщили в МВД.
МВД рекомендует:
- никогда не передавать свои банковские данные третьим лицам;
- не соглашаться на "легкий заработок" через передачу своей карты или счета;
- при малейших подозрениях нужно обращаться в банк или правоохранительные органы.
Напомним, за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету предусматривается лишение свободы на срок до трех лет, а за незаконное осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счета в пользу третьего лица - лишение свободы на срок до пяти лет. Так называемых дропповодов будут привлекать за незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом с наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет.
При этом лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного уголовного правонарушения.
27.07.2025, 18:10 67171
Поиски пропавшего на Сорбулаке вертолета ведутся круглосуточно - Минобороны
Фото: gov.kz
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Алматы. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Сорбулакского водохранилища продолжается масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, пропавшего 25 июля 2025 года, сообщает Министерство обороны РК.
Работы ведутся в усиленном и круглосуточном режиме, подчеркнули в ведомстве.
К операции привлечены около 400 человек, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчеты. Руководство на месте осуществляет командующий военно-воздушными силами Вооруженных сил РК генерал-майор авиации Аскар Избасов. Он координирует действия всех задействованных подразделений", - уточнили в министерстве.
Проводится комплексное обследование акватории и прибрежной зоны, включая труднодоступные и глубинные участки.
Поисковые мероприятия не прекращаются ни днем, ни ночью. С родственниками пропавших организована постоянная адресная работа - они своевременно информируются о ходе операции", - рассказали в Минобороны.
Там проинформировали, что поиск идет в непростых условиях: это сложный подводный рельеф и нулевая видимость из-за обилия ила и тины.
Природные и техногенные особенности требуют высокой точности, технической оснащенности и слаженности действий всех участников операции", - подчеркнули в министерстве.
Поисково-спасательные мероприятия будут продолжаться до получения окончательных результатов.
Напомним, в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.
Вчера спасатели обнаружили фрагменты пропавшего воздушного судна.
26.07.2025, 17:59 88061
В Казахстане введут цифровую маркировку моторных масел
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Цифровую маркировку моторных масел внедрят в Казахстане с 2026 года, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.
Как отметили в ведомстве, обязательная цифровая маркировка внедряется в целях повышения прозрачности рынка нефтепродуктов и защиты прав потребителей. Новый механизм станет частью комплексной цифровизации топливно-энергетического комплекса и направлен на борьбу с фальсификатом.
По оценкам экспертов, до 50% моторных масел, реализуемых в стране, могут находиться в теневом обороте, что наносит ущерб экономике и создает прямые риски для автовладельцев. Использование некачественной продукции может привести к поломке двигателя, дорогостоящему ремонту и, как следствие, финансовым потерям для граждан", - проинформировали в Минэнерго.
Сегодня на рынке применяются различные формы защиты - голограммы, многослойные крышки, QR-коды. Однако в большинстве случаев они не позволяют гарантировать подлинность продукта.
Подделки все сложнее отличить визуально, а также нередки случаи повторного использования оригинальных канистр с контрафактным содержимым. Цифровая маркировка средствами идентификации, включая коды Data Matrix, позволит исключить подобные риски. Каждая единица товара будет снабжена уникальным кодом, информация о котором вносится в единую информационную систему. Путь продукции - от завода до полки - будет полностью прозрачным", - рассказали в ведомстве.
В министерстве пояснили, что, сканируя Data Matrix-код через мобильное приложение Naqty Onim, потребитель сможет проверить подлинность продукции и получить данные о ее характеристиках: состав, вязкость, объем, наличие декларации соответствия. Ожидается, что это усилит доверие к сертифицированной продукции и снизит риск покупки контрафакта.
Все процессы маркировки и прослеживаемости будут интегрированы с информационными системами стран ЕАЭС, что обеспечит единый цифровой контур и сквозной контроль в рамках всего Союза.
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