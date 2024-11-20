Минздрав снял с реализации более двух тонн продукции

35% проверенной продукции не соответствует единым санитарным требованиям и требованиям технических регламентов ЕАЭС

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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам контрольного закупа и проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы 5 тысяч проб продукции Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения установлено, что 35% проверенной продукции не соответствует единым санитарным требованиям и требованиям технических регламентов ЕАЭС, сообщили в пресс-службе министерства.





В результате экспертизы на предмет безопасности продукции, распространяемой на территории республики, принято 439 мер оперативного реагирования, снято с реализации более 2 тонн продукции, представляющей потенциальную угрозу для здоровья населения.





В рамках взаимодействия с Министерством сельского хозяйства введен усиленный лабораторный контроль в отношении 34 производителей импортной продукции.





Также при взаимодействии с уполномоченным органом по техрегулированию в 2023-2024 годах приостановлено и отменено действие 200 деклараций о соответствии молочной продукции, мяса птицы и парфюмерно-косметической продукции.



