МВД Казахстана просит помощи в опознании тел пассажиров сгоревшего в Актюбинской области автобуса

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел Казахстана просит о помощи в опознании тел пассажиров автобуса, сгоревшего накануне в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

"Учитывая сложности с опознанием тел погибших, просим граждан, имеющих соответствующую информацию, сообщить в МВД Республики Казахстан либо МЧС Республики Узбекистан сведения о гражданах Республики Узбекистан, выехавших в Казань Российской Федерации транзитом через Казахстан 12-13 января 2018 года", - проинформировал директор Департамента госязыка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Он попросил указать в информации "номер сотового телефона выехавших лиц, а также любую другую дополнительную информацию (особые приметы, включая наличие зубных протезов, имплантов, ранее перенесенных переломов костей, номер паспорта, его копию, фотографию и так далее)".

Телефоны горячей линии МВД РК: 8-7132-56-29-67, 8-7132-56-68-85, 8-7132-93-61-55, 8-7132-72-90-50 (факс).

Телефоны МЧС Республики Узбекистан: +998-71-147-10-50, +998-71-212-67-00.

Как сообщалось ранее, 18 января, в 10.30, в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент загорелся пассажирский автобус марки Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара в автобусе погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса.

Для изучения причин происшествия и оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия. В ее состав вошли заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, вице-министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, директор департамента Министерства иностранных дел Ардак Мадиев, представители правоохранительных и других органов области.

В МВД происшествие назвали несчастным случаем. "Никаких криминальных последствий мы не видим. Это, скорее всего, был несчастный случай. Это подтверждается показаниями выживших, все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины", - отметил вице-министр МВД Тургумбаев.

МЧС Узбекистана опубликовало предварительный список погибших в дорожном инциденте. В него внесены имена 29 человек.

Просмотров: 7799