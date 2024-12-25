Прокурор: На прилавки Казахстана продолжает поступать продукция неизвестного качества и происхождения
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Старший прокурор службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Казахстана Бауыржан Мукашев в ходе заседания Комитета по аграрным вопросам заявил, что на прилавки страны продолжает поступать продукция неизвестного качества и происхождения, передает корреспондента агентства.
Население все еще продолжает забивать скот в обход убойных пунктов в частных подворьях с нарушением санитарных норм. А на прилавки продолжает поступать продукция неизвестного качества и происхождения. Выборочными проверками установлено 5 тысяч подложных справок на мясную продукцию, в том числе на рынках столицы", - проинформировал он.
Также, по его словам, не должным образом обеспечивается контроль пищевой безопасности при ввозе продукции на границе страны.
При действующем запрете с 2012 года за последние 1,5 года из Кыргызстана через пограничные посты Жамбылской области фирмами-однодневками импортировано около 9 тысяч тонн китайского утиного и куриного мяса", - сообщил Бауыржан Мукашев.
По его словам, вспышки опасных болезней животных "обнажают эпизодическую ситуацию в стране". Мукашев напомним, что в прошлом году вспышкой сибирской язвы были охвачены четыре региона страны - Акмолинская, Жамбылская, Туркестанская и Карагандинская области.
Пало 100 голов, заразились 37 человек, один умер. Такие случаи зафиксированы и в этом году в Костанайской, Алматинской и Жамбылской областях. В целом за три года зарегистрировано более 900 очагов особо опасных заболеваний. Это только официально, на самом деле многое скрывается. Это подтверждается результатами нашей проверки", - заявил старший прокурор службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Казахстана.
В частности, Генпрокуратурой проверена деятельность Комитета ветеринарного контроля и надзора и его подведомственных организаций.
К примеру, в 2022 году в Акмолинской области укрыта заболеваемость ящуром 14 тысяч голов КРС. Такие факты имелись еще в трех областях. Прокурорами обнаружены около 3 млн неучтенного скота. В результате бюджет планируется вслепую, статистика вакцинации и диагностики животных приписывается, выборочно выявлено 30 тысяч поддельных таких актов. Де-факто, намного, думаю, больше. Начато следствие по фактам закупа некачественных вакцин и завышения цен на них на 2 млрд тенге. Расследование поручено Антикору", - добавил он.
Ранее в Атырау закрыли убойный цех на скотном рынке из-за сибирской язвы. От болезни пали несколько коров. Также диагноз подтвердился у одного из работников убойного цеха. В школьных столовых города детей временно не будут кормить блюдами из говядины из-за риска заражения сибирской язвой.
В 2023 году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".